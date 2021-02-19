Twitter hesabından inaktif aşıyla ilgili paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'de 14 Ocak tarihinde başlayan aşılama uygulaması tüm hızıyla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'inaktif aşı' paylaşımı geldi. Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla inaktif aşıya dikkat çekti.

"MUTASYONLARDAN DAHA AZ ETKİLENİYOR"

İnaktif aşının tüm dünyada konuşulmaya başladığını ifade eden Bakan Koca, paylaşımında "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.