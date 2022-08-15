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- Fahrettin Koca'dan intern doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama
Fahrettin Koca'dan intern doktorların ödemeleriyle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin Meclis'ten çıkacak yasayla asgari ücret düzeyine çıkacağını söyledi.
- 15.08.2022 - 21:05
- Güncelleme : 15.08.2022 - 21:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını bildirdi.
"Ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir. Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."