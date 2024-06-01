MHRS'de randevu sisteminde bazı düzenlemelere gidildi.
Randevu alıp gitmeyenlerin sayısını azaltmak üzere geçtiğimiz günlerde Onaylı Randevu Sistemi, aktifleştirildi.
Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 65'inci bölümü dün akşam Show Tv'de izleyiciyle buluştu. Dizinin yeni bölümünde de hayatımıza kısa bir süre önce giren Onaylı Randevu Sistemi'ne yer verildi.
"Hiç bekletmediler, başkalarına da yer açılıyor..."
Dizide Özlem Çakar'ın canlandırdığı Sevilay karakteri, hastane dönüşü Aliye Uzunatağan'ın hayat verdiği Sönmez Hanım'a Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması Onaylı Randevu Sistemi'nden bahsederek, "Ablacığım hiç bekletmediler. Yani bu onaylı randevu dedikleri sistem tıkır tıkır işliyor. Hatta gelemeyecekler için bir önceki akşamdan saat 8'e kadar randevularını iptal ederlerse başkalarına da yer açılıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan paylaşım geldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisindeki o sahneyi paylaştı.
Koca paylaşımına, "Onaylı Randevu Sisteminin sonuçları dizilere kadar konu olmaya başladı. Çözüm her zaman ilgi görür. Teşekkür ederiz" notunu düştü.
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