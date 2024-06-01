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Fahrettin Koca'dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı: Onaylı randevu dizilere konu oldu

Fahrettin Koca'dan Kızılcık Şerbeti paylaşımı: Onaylı randevu dizilere konu oldu Kızılcık Şerbeti dizisinden bir sahneyi paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Onaylı Randevu Sistemi'nin artık dizilere de konu olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.