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Fahrettin Koca'dan Kütahya Şehir Hastanesi paylaşımı: Bazı özellikli tedavi imkanları sunuyor

Fahrettin Koca'dan Kütahya Şehir Hastanesi paylaşımı: Bazı özellikli tedavi imkanları sunuyor Bakan Fahrettin Koca, hizmete giren Kütahya Şehir Hastanesi'ni paylaşarak, "Çok sayıda hizmeti tek çatı altında toplayan şehir hastanemiz, bazı özellikli tedavi imkanlarını da sunuyor" ifadelerini kullandı.