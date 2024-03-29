Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında Kütahya Şehir Hastanesi'ne yer verdi.
Bilindiği üzere hastane dün hasta kabulüne başladı.
"Çok sayıda hizmeti tek çatı altında topluyor"
Koca şu ifadeleri kullandı:
"Hastanemizin 202 polikliniği, 20 ameliyathanesi bulunuyor. Toplam yatak sayısı 610. Kapalı alanı 182 bin metrekare. Çok sayıda hizmeti tek çatı altında toplayan şehir hastanemiz, bazı özellikli tedavi imkanlarını da sunuyor. Kütahya’mıza hayırlı olsun."
İlk günden 500'ün üzerinde hasta muayene edildi
Kütahya Şehir Hastanesi'nin yapımına 2017 yılında başlandı.
Dün sabah saatlerinden itibaren acil servis ve polikliniklere başvuran 500'ün üzerinde hasta muayene edildi.
Yatışlar verildi
Öte yandan 3 hastaya yatış verildi.
Hastane personeli gerekli yönlendirmeleri yaparak hastaların yeni hastanede zorlanmadan işlemlerini yaptırmalarına yardımcı oldu.
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