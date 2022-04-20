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    Fahrettin Koca'dan memuriyetten istifa eden doktorlara müjde

    Fahrettin Koca'dan memuriyetten istifa eden doktorlara müjde

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla bir uzmanlık eğitimine yerleşen doktorların bir defaya mahsus, asistanlığa başlayabileceğini açıkladı.
    • 20.04.2022 - 19:02
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 19:04
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    Memuriyetten istifa eden ve son TUS sınavıyla bir uzmanlık eğitimi programına yerleşen sağlıkçılara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli bir açıklama geldi.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, istifa edenlerin bir defaya mahsus ve süre beklemeksizin asistanlığa başvurabileceklerini söyledi.

    "Asistanlığa başlayabilecekler"

    Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Her ne suretle olursa olsun, memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.

    Halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakı elde edenler, talepleri halinde SBA kadrolarına da geçebilecek."

    Fahrettin Koca dan memuriyetten istifa eden doktorlara müjde #1

    Fahrettin Koca dan memuriyetten istifa eden doktorlara müjde #2


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