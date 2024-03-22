Fahrettin Koca'dan randevu alıp randevusuna gitmeyen vatandaşlarla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS üzerinden randevu alan ancak randevusuna gitmeyen vatandaşlarla ilgili "Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık bunu aşama aşama sorunu çözene kadar devam edeceğiz" dedi.

DHA

Türkiye'de son zamanlarda gündem, hastane randevusu aldığı halde randevusuna gitmeyen vatandaşlar..

Son zamanlarda artan bu durum nedeniyle birçok hasta hastane randevusu bulamıyor.

Hem randevuya gitmeyen hem de gitmeyecekleri halde iptal etmeyen vatandaşlar nedeniyle sağlık sisteminde de aksamalar oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir yıl boyunca Türkiye genelinde 23 milyon kişinin MHRS üzerinden hastane randevusu aldığını ancak gitmediğini açıklamıştı.

Bakan Koca'dan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Randevusuna gelmeyen vatandaşlar soruldu

Bayrampaşa'da vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Koca, Bayrampaşa Devlet Hastanesi ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHRS sistemi üzerinden randevu almasına rağmen, randevusuna gelmeyen vatandaşlarla ilgili soruya yanıt veren Koca, "Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık bunu aşama aşama sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum" dedi.

"Bunu aşmak için çaba gösteriyoruz, vatandaşımızın da üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz"

Bakan Koca, şunları söyledi:

MHRS ile randevuyla ilgili, yer yer birtakım sorunlar vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz ve özellikle yan dal branşlarında bu sorunu daha yer yer yaşıyoruz. Bununla ilgili yoğun birtakım çalışmalarımızın olduğunu biliyorsunuz. Yan dal uzmanlık dahil olmak üzere kanun değişikliği yapılarak ve en son geçen ay yapılan imtihanla yüzde 100’e yakın doluluk söz konusu oldu. Yer yer yaşadığımız bu sorunlarla birlikte vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz.



Ben birkaç defa söyledim. ‘Sorumlusu vatandaşımız herhalde görülüyor’ diyerek ifade edenler oldu, o anlamda söylemiyorum. Sorunun farkındayız, özellikle bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz ve bunu aşmak için çaba gösteriyoruz ve vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz. Örnek vermek gerekirse Bayrampaşa’da geçen yıl bakılan toplam hasta sayısı 1 milyon 100 bin yaklaşık. Randevuyla gelen hasta sayısı ise 400 bin. Randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısı 110 bin. Bu doğru bir şey değil.

"Ödenemeyecek bir haktan bahsediyorum"

110 bin tedavi edilme imkanı olabilecek hastamızın hakkı alınmış oluyor. Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum. Hepimiz birlikte üzerimize düşeni bizler bakanlık olarak, vatandaşımız da bu anlamda üzerine düşeni hassasiyetle yapmasını bekliyoruz.

"Bir takım çalışmalar yaptık, sorunu çözene kadar devam edeceğiz"

Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık bunu aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)