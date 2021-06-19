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    Fahrettin Koca'dan randevusuz aşıyla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevusuz aşı yaptırmak isteyenlere sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.
    • AA
    • 19.06.2021 - 20:24
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    Fahrettin Koca'dan randevusuz aşıyla ilgili açıklama

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'de günde 1 buçuk milyon aşı uygulandığını hatırlatarak randevusuz aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

    "RANDEVU ALARAK İŞİ HIZLANDIRALIM"

    Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

    Fahrettin Koca dan randevusuz aşıyla ilgili açıklama #1

    Fahrettin Koca dan randevusuz aşıyla ilgili açıklama #2


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