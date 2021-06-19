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- Fahrettin Koca'dan randevusuz aşıyla ilgili açıklama
Fahrettin Koca'dan randevusuz aşıyla ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevusuz aşı yaptırmak isteyenlere sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.
- AA
- 19.06.2021 - 20:24
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'de günde 1 buçuk milyon aşı uygulandığını hatırlatarak randevusuz aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.
"RANDEVU ALARAK İŞİ HIZLANDIRALIM"
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."