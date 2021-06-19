Fahrettin Koca'dan randevusuz aşıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevusuz aşı yaptırmak isteyenlere sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'de günde 1 buçuk milyon aşı uygulandığını hatırlatarak randevusuz aşı olmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

"RANDEVU ALARAK İŞİ HIZLANDIRALIM"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."







