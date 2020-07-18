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    Fahrettin Koca'dan Survivor paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finalinden yansıyan görüntülere gelen tepkilere destek verdi.
    • DHA
    • 18.07.2020 - 07:47
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    Fahrettin Koca'dan Survivor paylaşımı

     

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Survivor 2020 final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."

    Fahrettin Koca'dan Survivor paylaşımı #1

     

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