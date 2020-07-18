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Fahrettin Koca'dan Survivor paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Survivor 2020 finalinden yansıyan görüntülere gelen tepkilere destek verdi.
- DHA
- 18.07.2020 - 07:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Survivor 2020 final programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı."