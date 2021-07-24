Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
286.419
2.83%
EXEN Coin
24.66
-1.36%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    Fahrettin Koca'dan vaka sayıları ve aşı uyarısı

    Fahrettin Koca'dan vaka sayıları ve aşı uyarısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, vatndaşların tedbirlere dikkat etmeleri ve bir an önce aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2021 - 05:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    1 Temmuz'da koronavirüs salgınına yönelik tedbirler büyük oranda kaldırılırken, normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarının bir ay geçmeden yeniden 10 bin sınırını aşması endişelendirdi.

    BAKAN KOCA, TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

    Aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablodaki duruma neden olan gündelik hayattaki tedbirlerde yaşanan gevşeme ve özensizliğe dikkat çekti.

    Bakan Koca ayrıca, vatandaşlardan ilk doz aşılarını en kısa sürede yaptırmaları tatvsiyesinde bulunduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "İLK DOZ AŞIMIZI HEMEN YAPTIRMALIYIZ"

    "Bugünkü vaka sayısı: 11.094. Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız."

    Fahrettin Koca dan vaka sayıları ve aşı uyarısı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir