Fahrettin Koca'dan vaka sayıları ve aşı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek, vatndaşların tedbirlere dikkat etmeleri ve bir an önce aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

1 Temmuz'da koronavirüs salgınına yönelik tedbirler büyük oranda kaldırılırken, normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarının bir ay geçmeden yeniden 10 bin sınırını aşması endişelendirdi.

BAKAN KOCA, TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tablodaki duruma neden olan gündelik hayattaki tedbirlerde yaşanan gevşeme ve özensizliğe dikkat çekti.

Bakan Koca ayrıca, vatandaşlardan ilk doz aşılarını en kısa sürede yaptırmaları tatvsiyesinde bulunduğu sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İLK DOZ AŞIMIZI HEMEN YAPTIRMALIYIZ"

"Bugünkü vaka sayısı: 11.094. Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız."