Fahrettin Koca'dan vaka sayılarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir'de yüzde 40, Ankara ve Bursa'da ise yüzde 60'a yakın düşüş olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valileri ve sağlık müdürleri ile yaptığı toplantının ardından sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla görüşme hakkında bilgi verdi.

"VAKA SAYILARI DÜŞÜYOR"

Koca, aldığı bilgiler doğrultusunda İstanbul ve İzmir'de vaka sayılarında yüzde 40, Ankara ve Bursa'da da yüzde 60'a varan bir düşüş olduğunu söyledi.

Bakan Koca, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Valilerimiz ve il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı görüşüp salgın ile ilgili durum değerlendirmesi ve aşı hazırlıklarını ele aldık. Son iki hafta içinde İstanbul ve İzmir’de vaka sayısında %40, Ankara ve Bursa’da %60’a yakın düşüş oldu.

Aşı lojistik planlaması ile ilgili detayları ele alarak Acil Kullanım Onayı’nı takiben tüm adımları hızlıca hayata geçirmek için hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemi güçlü bir aşılama programı için fırsata dönüştürmeliyiz. Bundan sonra en önemli gündemimiz aşı." ifadelerini kullandı.