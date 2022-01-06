Fahrettin Koca'dan 'vakalar artıyor' paylaşımı

Bakan Koca, "Omicron varyantının hızını keselim" çağrısında bulundu.

Omicron varyantı kaynaklı vakalarda artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında vatandaşları uyardı.

"KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇINALIM"

Kritik bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Koca, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım." dedi.

Bakan Koca, daha sakin ve tedbirli davranılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu ve ekledi:

"HAREKETLİLİĞİMİZ AZALDIKÇA..."

"Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek."

Fahrettin Koca, mesajını, "Omicron varyantının hızını keselim." ifadesiyle tamamladı.