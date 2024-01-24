Fahrettin Koca'dan X hastalığı açıklaması: Gerçek hayatta karşılığı yok... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyardığı "X hastalığı" için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, gerçek hayatta karşılığı olmadığını belirttiği hastalık için "Rahat olun" ifadelerini aktardı.

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Dünya çapında etki gösteren koronavirüs salgını sonrasında türlü varyantlar ortaya çıktı.

Sancılı geçen pandemi sürecinin ardından vatandaşlar, yeni bir salgına karşı oldukça panik halinde.

Dünya Sağlık Örgütü, son olarak ise X hastalığına karşı uyarıda bulundu.

Son dönemlerde gündemi oldukça kurcalayan bu hastalık panik oluştururken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi.

"Rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun"

Bakan Koca, "rahat olun" vurgusu ile şu cümleleri paylaştı;

Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun.

X hastalığı hakkında bilinenler

Böyle bir virüsün şu anda var olduğu bilinmemekle birlikte, bilim insanları oluşabilecek bu virüs ile mücadele etmek için eylem planı hazırlığı yapıyor.

2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü, büyük bir kriz oluşturma potansiyeline sahip olan bu virüs için daha fazla çalışılması gerektiğine inandıkları patojenlerin bir listesini oluşturmak amacıyla 25 virüs ailesini ve bakteriyi incelemek üzere 300 bilim insanı bir araya geldi.

Liste içerisinde, ilk kez 2018 yılında tanınan hastalık X de yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün ciddi bir uluslararası salgının bir patojenden kaynaklanabileceği bilgisini temsil ettiğini söyledi.