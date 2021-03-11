Missed abortus yani fark edilmemiş düşük, adından da anlaşılacağı üzere düşüğün fark edilmemesidir. Canlı olmayan embriyo, düşük ya da kanama ile kendini belli etmeyebilir.

Hamileliğin 20.haftası içinde ya da bebek 500 gram ağırlığına ulaşmadan önce çeşitli sebeplerden dolayı gebeliğin sonlanması olayına ''abortus' (gebelik kaybı)' adı verilmektedir.

Peki, Fark edilmemiş düşük: Missed Abortus (gebelik kaybı) nedir?

MİSSED ABORTUS (GEBELİK KAYBI) NEDİR?

Missed abortus yani fark edilmemiş düşükte, rahim kasılmaları olmadığı için tam olarak düşük gerçekleşmez ve uzun süre geçmesine rağmen durum fark edilemeyebilir.

Uzun süreli rahim içinde kalan fetus, zaman içinde kirli kahverengi kanamalara neden olabilir. Genellikle komplikasyonların baş göstermesi ile anlaşılan bu durum, rutin kontrollerde de ortaya çıkabilir. Günümüzde, hamileliğin ilk dönemlerinde gerçekleştirilen rutin ultrason kontrolleri ile missed abortus görülme sıklığı büyük ölçüde azalmıştır.

Uzun süre anne rahminden atılmayan fetus, anne adayının hayatını tehdit edebilecek komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, bu durum oldukça büyük bir öneme sahiptir.

FARK EDİLMEMİŞ DÜŞÜK NEDEN OLUR?

Düşüklerin %90', embriyonun sağlık durumuyla ilişkilidir. Erken dönemde gerçekleşen düşüklerin yarısından fazlasında, fetuste kromozom anomalileri saptanmıştır. Bunun yanı sıra fark edilmemiş düşüğün diğer nedenleri şu şekildedir:

Embryoya ait durumdaki kromozom anomalileri

Servikal yetmezlik (Rahim ağzı yetmezliği)

Kalp hastalıkları

Çoğul gebelikler

Teratojenik yahut mutajenik etkiler (ilaç, radyasyon gibi)

Genetik sebepler (anne veya babaya ait genetik bir bozukluklar)

Korpus luteum yetmezliği

Üreme sisteminde mevcut olan yapısal anomaliler

Annede görülen bazı enfeksiyonlar

Kontrolsüz şeker hastalığı (diabetes mellitus)

Aktif enfeksiyonlar (Kızamıkçık, Listerya, Sitomegalovirus, Toksoplasma gibi)

Yüksek ateş

Sistemik lupus (SLE)

Yüksek doz kafein

Şiddetli hipertansiyon

Asherman sendromu

Polikistik over hastalığı (pCOS)

Annede görülen sistemik hastalıklar

Böbrek hastalıkları

Bazı tiroit hastalıkları (hashimato tiroiditi, graves gibi)

Antifosfolipid sendromu (Trombofilia)

DÜŞÜK ÖNLENEBİLİR Mİ?

Yapılan araştırmalar, gebelik öncesi tıbbi yardım alan kadınların gebeliklerinin daha iyi geçtiğini göstermektedir. Gebelik öncesinde erken ve uygun bakım, düşük riskini azaltabilmektedir. Bu nedenle hamile kalmadan önce mevcut olan sağlık problemlerinin tespit edilip tedavi edilmesi gerekmektedir.

Gebelik planlaması yapanların X ışınları (röntgen), ilaçlar, alkol, aşırı kafein tüketimi ve bazı enfeksiyonlar gibi çevresel faktörlerden de kaçınılması gerekmektedir.

DÜŞÜKTEN SONRA GEBELİK NE ZAMAN PLANLANMALI?

Düşük gerçekleştikten sonra herhangi bir tıbbi komplikasyonun yaşanmadığı durumlarda, hasta en geç 1 ya da 1,5 ay içinde adet görmeye başlamaktadır.

Görülen bu adet ile birlikte yumurtlama fonksiyonları normale döneceğinden hastanın muayenesi yapıldıktan sonra yeni bir gebelik planlaması yapılabilmektedir.