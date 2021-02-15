Fauci: Aşı doğal bağışıklıktan daha etkili

Anthony Fauci, koronavirüs aşısının, yeniden virüse yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklık geliştirmekten daha etkili olduğunu söyledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, ABC televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Fauci, mutasyona uğrayan koronavirüsün Güney Afrika'daki varyantı hakkında henüz çok fazla bilgi olmadığını ve bu türün koronavirüsün İngiltere'deki mutasyonundan daha "sorunlu" olduğunu belirtti.

"AŞI DOĞAL BAĞIŞIKLIKTAN DAHA ETKİLİ"

Güney Afrika'da koronavirüse yakalananların iyileştikten sonra virüsün mutasyon geçiren varyantına yakalandığını belirten Fauci, "Bu da bize, önceki bağışıklığın sizi yeni virüse karşı en azından bu yeni varyanta karşı korumadığını gösteriyor ancak iyi haber şu ki aşı, Güney Afrika mutasyonuna yakalanmayı önlemekte doğal bağışıklıktan daha etkili görünüyor." dedi.