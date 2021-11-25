Favipiravir nedir, ne için kullanılır? Koronavirüs ilacı Favipiravir'in yan etkileri

Favipiravir nedir, ne için kullanılır? Koronavirüs ilacı Favipiravir'in yan etkileri

Sağlık Bakanı Koca, Favipiravir ve Molnupiravir ilaçlarının kullanımı ile ilgili yeni düzenlemenin tedavi rehberine ekleneceğini bildirdi. Peki Favipiravir nedir, ne için kullanılır? İşte yan etkileri

Favipiravir ilacı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklama ile gündeme geldi.

Bakan Koca, açıklamasında Favipiravir ve Molnupiravir’in kullanımı ile ilgili yeni düzenlemenin tedavi rehberine ekleneceğini bildirdi.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Favipiravir ilacının özellikleri ve yan etkileri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

'T-705', 'Avigan' veya 'favilavir' olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaç olarak kullanılıyor.

Peki Favipiravir nedir, yan etkileri var mı? İşte, koronavirüste kullanılan Favipiravir ilacının özellikleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

FAVİPİRAVİR İLACI NEDİR?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır.

Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.

Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir.

17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır.

Açıklamada, COVID-19 hastalığının tedavisinde, hastalığı hafif seyirde geçiren kişilerde kısa sürede iyileşmesini sağlanabileceğini ve ilacın 11 gün olan tedavi süresini 4 güne düşürebileceği belirtilmiştir.

Daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir. 5 Yapılan çalışmalarda favipiravirin aç karna, yemekle veya yemekten 30 dakika sonra uygulanması konusunda anlamlı bir farklılık olmadığı ifade edilmekte olup, prospektüse göre uygulama yapılması önerilmektedir.

Çeşitli nedenler ile oral yoldan Favipiravir 200 Mg Tablet uygulaması yapılamayan hastalar için hastane eczacıları tarafından uygun ilaç hazırlamaalanlarında kişisel koruyucu ekipman eşliğinde bu kapsüller sıvı formda uygulanmak üzere hazırlanmalıdır.

FAVİPİRAVİR NE İÇİN KULLANILIR?

Koronavirüs tedavisinde diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kullanılan Favipiravir ilacı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Kullanılan hasta gruplarındaki gerçek yaşam verileri değerlendirildiğinde etkinliği ile ilgili çıkan sonuçlara göre, daha önce belirtilen kullanımın da kaldırılarak bundan sonraki süreçte kullanım endikasyonuna kişinin hekimi hastanın klinik durumuna göre karar verebilecektir." ifadelerini kullandı.

Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik gösteren Favipiravir, daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir.

FAVİPİRAVİR İLACININ YAN ETKİSİ VAR MI?

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Salgın yönetiminde kullanılan tedaviler yeniden değerlendirilmiştir. Favipiravir isimli ilacın kullanımına yönelik tartışmalar ele alındı. Bakanlığımızın kendi topladığı veriler bilim kurulumuzda görüşülmüş, söz konusu ilacın öncelikle önemli bir yan etkisinin olmadığı açıkça ortaya konmuştur. Ayrıca, kendi verilerilerimizde hafif ve orta vakalarda semptomların süresini kısalttığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.