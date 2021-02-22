Fazla işlenmiş tahıl tüketmek, kalp krizi riskini artırıyor

Beyaz ekmek gibi işlenmiş tahılları yüksek miktarda tüketmenin; önemli kalp damar hastalıkları, inme ve erken ölüm tehlikesinin yükselmesiyle bağlantılı olduğu ortaya koyuldu.

İleriye Dönük Kentsel Kırsal Epidemiyoloji (PURE) çalışmasında, dünya çapındaki düşük, orta ve yüksek gelirli ülkelerde yaşayan farklı insan topluluklarının beslenme düzenleri inceleniyor. 21 ülkeden 137.130 katılımcının yer aldığı ve 16 yıl süren analizde araştırmacılar, işlenmiş tahıl ve ilave şeker tüketiminin yıllar içinde büyük miktarda arttığını keşfedildi.

GÜNDE 6 PORSİYONDAN FAZLA TÜKETİLMEMELİ

Tahıllar; işlenmiş tahıllar, tam tahıllar ve beyaz pirinç olmak üzere üç sınıfa ayrılmış. İşlenmiş tahıllar arasında beyaz ekmek, makarna/noddle, kahvaltılık gevrekler, krakerler dahil işlenmiş un ile yapılan mamuller ile işlenmiş tahıllar içeren pastane ürünleri/tatlılar yer alıyor. Tam tahıllar içerisinde ise tam buğday unları ve el değmemiş veya kırık tam tahıllar bulunuyor.

Araştırmada günde altı porsiyondan fazla işlenmiş tahıl tüketmenin, erken ölüm tehlikesinin yüzde 27 artmasıyla, kalp hastalığı tehlikesinin yüzde 33 artmasıyla ve inme tehlikesinin de yüzde 47 artmasıyla ilişkili olduğu bulunmuş.

Araştırmacılardan biri olan ve Simon Fraser Üniversitesi’nde çalışan sağlık bilimleri profesörü Scott Lear, “Bu çalışma, sağlıklı bir beslenmenin fazla işlenmiş ve rafine besinleri sınırlandırmayı kapsadığını gösteren önceki çalışmaları yeniden doğruluyor.” diyor.

Tam tahıl veya beyaz pirinç tüketmekle ilgili ise sağlık açısından olumsuz hiçbir etki bulunmamış.