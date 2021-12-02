Fazla kalsiyum tüketmenin olumsuz 6 etkisi

Kalsiyumun önemli bir besin olduğunu biliyoruz, ancak günlük alım söz konusu olduğunda ne kadar tüketmeniz gerektiğini ve fazlasında nelerle karşılaşabileceğinizi öğrenmeye ne dersiniz?

Kalsiyum, sağlıklı bir vücut, özellikle kemikler için gereklidir. Kemikleriniz vücuttaki kalsiyumun ana depolama alanıdır. Kemik kütlesinin korunmasına yardımcı olur ve güçlü bir iskeletin yapılandırılmasına destek olur.

Kalsiyum genel sağlık için son derece önemlidir ve kalsiyum eksikliğinin birden fazla rahatsızlığa yol açabileceğine şüphe yoktur. Bu nedenle, günlük alımınızı karşılamak için rutininizde yeterli kalsiyumu indüklemeye çalışın. Ancak her besini tüketmenin altın kuralı, doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru sıklığı koruyarak bağlı kalmanızı sağlamaktır.

Kalsiyum önemli diye onu fazla yiyeceğiniz anlamına gelmez. Aşırı dozda kalsiyumun vücudumuzu nasıl etkileyebileceğine değinmeden önce, kalsiyumun bizim için nasıl faydalı olduğuna gelin birlikte göz atalım!

KALSİYUMUN FAYDALARI

Kalsiyum hemen hemen her yaş grubundan insanın büyümesi için çok önemlidir. Kalsiyumdan zengin besinlerin az alınması çocuklukta büyüme geriliğine, küçük çocuklarda raşitizme, hatta genç kızlarda veya emziren kadınlarda osteomalaziye neden olabilir. Ve daha az kalsiyum yaşlı hastalarda osteoporoza bile neden olabilir. Bu nedenle kalsiyum, insanların normal genel refahında çok önemli bir role sahiptir.

Genellikle süt ürünleriyle temin edebildiğimiz kalsiyum içeren besinler şu şekildedir;

- Tohumların birçoğu (haşhaş, chia, susam),

- Kabuklu yemişler (ay çekirdeği, badem, ceviz, fındık),

- Soya ve soya içeren besinler,

- Yeşil yapraklı sebzeler (brokoli, bamya, lahana),

- Kuru incir,

- Tahin ve pekmez,

- Zenginleştirilmiş unla yapılan ekmek ve mamuller,

- Kılçığıyla yenilebilen balıklar (hamsi, papalina, sardalya).

FAZLA KASİYUMUN SAĞLIĞINIZA OLUMSUZ ETKİLERİ

Kalsiyum doz aşımı vücudunuza birçok yönden zarar verebilir. Kanınızdaki kalsiyum seviyesi normalin üzerinde olduğunda bu durum hiperkalsemi olarak bilinir. Kalsiyum kemikler için önemlidir, ancak fazla miktarın kemiklerinizi zayıflatabileceği ortaya çıktı. İşte, fazla kalsiyumun diğer yan etkileri:

1. Çok fazla kalsiyum almanın en yaygın yan etkilerinden biri kabızlıktır.

2. Fazla kalsiyum böbreklerinizin onu filtrelemek için daha fazla çalışmasına neden olur. Bu aşırı susuzluğa ve sık idrara çıkmaya neden olabilir.

3. Aşırı kalsiyum alıyorsanız, kemik ağrısı ve kas güçsüzlüğü yaşamanız yaygındır.

4. Sık baş ağrıları ve yorgunluk da aşırı kalsiyum tüketiminin sonucudur.

5. Hiperkalsemi, beyninizin nasıl çalıştığını bile etkileyerek kafa karışıklığına, uyuşukluğa ve yorgunluğa neden olabilir.

6. Nadiren şiddetli hiperkalsemi, kalp fonksiyonunuzu etkileyerek çarpıntı ve bayılmaya, kardiyak aritmi belirtilerine ve diğer kalp sorunlarına neden olabilir.