Fazla kiloları eritmenize yardımcı olacak 7 içecek

Zayıflamaya çalışırken yapılan en büyük hatalardan biri sıvı alımına dikkat etmemektir. Ancak, sağlıklı ve düşük kalorili içecekler daha kolay kilo vermemize yardımcı olabilir.

Kilo vermek, genellikle sabahları iş için ne giyeceğimizi seçerken bile düşündüğümüz bir şeydir.

Büyük bir karar verip spor salonuna kayıt oluyoruz, yediklerimize dikkat ediyoruz ama gün içinde içtiklerimizin de önemli olduğunu çoğu zaman unutuyoruz . Meyve suları ve bol sütlü şekerli kahve gibi tatlı içecekler kilo vermeyi engelleyebiliyor.

Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız veya sağlıklı kilonuzu korumak istiyorsanız, size yardımcı olabilecek birkaç sağlıklı içecek var. Sizi daha tok hissettirecek bu içecekler, aynı zamanda gün boyunca kalori dolu yiyecekleri atıştırmayı bırakmanıza yardımcı olacak.

İşte fazla kiloları eritmenize yardımcı olacak en iyi 7 içecek.

SADE KAHVE

Sade kahvenin sağlığımız için birçok faydası vardır çünkü ruh halini, konsantrasyonu iyileştiren ve metabolizmayı hızlandıran birçok antioksidan içerir.

Ayrıca kanser ve diyabet riskini de azaltabilir. Hepsinden iyisi, sıfır kalorilidir ve tokluk hissi yaratır.

Ancak tabii ki sade kahveyi şekersiz ve sütsüz içmeniz gerekir.

YEŞİL VE BEYAZ ÇAY

Yeşil ve beyaz çay da kalori içermez ve bunun yanında son derece sağlıklıdır.

Yeşil çay, kanser hücrelerinin büyümesini önleyen çok güçlü bir antioksidan olan EGCG adlı bir besin içerir. Beyaz çayın tadı yeşil çaydan farklıdır ve bu nedenle birçok insan onu sevmez, ancak daha az kafein ve daha yüksek bir antioksidan konsantrasyonuna sahiptir, bu nedenle daha sağlıklı kabul edilir.

Bir fincan yeşil veya beyaz çay, bir bardak portakal suyundan 12 kat daha fazla antioksidan içerir.

SÜT

Kahvaltıda tahıllı süt veya sadece bir bardak süt tüketmek vücuttaki yağların ve karbonhidratların parçalanmasına yardımcı olacaktır.

Aynı zamanda sağlıklı cilt, saç ve tırnaklar için önemli olan iyi bir B2 vitamini (riboflavin) kaynağıdır.

SU

Sağlıklı içeceklerin hiçbir listesi susuz olamaz.

Vücudumuzun yüzde 75'i sudan oluştuğu için bu sıvı en sağlıklı içecektir. Bu yüzden yanınızda bir bardak su bulundurmak her zaman önemlidir ve aynı zamanda tok hissetmemize de yardımcı olacaktır.

Su ayrıca kilo verme sürecine yardımcı olan metabolizmayı da hızlandırır ve kalorisi de yoktur.

LİMONLU SU

Limon suyunun metabolizmayı ve vücuttaki detoks sürecini hızlandırdığı bilinmektedir.

Bir bardak suya birkaç damla limon suyu ekleyerek düşük kalorili harika bir yağ yakıcı içecek elde edebilirsiniz. Sadece su içmekte zorlanıyorsanız, bu içeceği deneyebilirsiniz.

Limon suyu ayrıca bağışıklığı iyileştirebilen, demir emilimini artıran ve belirli kanser risklerini azaltmaya yardımcı olan C vitamini ile doludur.

SEBZE SUYU

Meyve suları şeker açısından zengin olabilir, ancak taze sebze suları mükemmel bir düşük karbonhidratlı içecektir. Ayrıca genel sağlık için hayati önem taşıyan vitaminler ve besinlerle doludurlar.

Bunun haricinde araştırmalar, çok fazla sebze suyu içen kişilerin bu süreçte daha sağlıklı bir diyete geçiş yaptığını da gösteriyor. Bu, hem kilo vermeye hem de genel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

ZENCEFİL ÇAYI

Bu güçlü kök, kilo vermeyi destekler. Zencefil, kalp ve damar hasarını ve diğer stres faktörlerini önlemeye yardımcı olabilecek antioksidan ve antiinflamatuar (iltihap önleyici) özelliklere sahiptir.

Zencefil ayrıca kan şekeri seviyelerini iyileştirebilir ve kötü kolesterolü azaltabilir.

Bazı araştırmalar ayrıca yemeklerden önce zencefil çayı içmenin daha hızlı doymaya yardımcı olabileceğini göstermektedir.