Fazla yağlarınızın düşmanı, Liposuction

Sınırları zorlayan teknolojisi Vaser Liposuction sayesinde bölgesel yağlarınızdan sonsuza kadar kurtulun.

Özel bir durum için o muhteşem elbiseye sığmaya mı çalışıyorsunuz? Plajda veya havuzda mükemmel olmayan karın kaslarınızı gizleme dürtüsünden bıktınız mı? Ya da belki aynada yüzünüze baktığınızda yaşlanmanın etkileri ile karşılaşmaktan bıkmışsınızdır… Gıdı etrafındaki hat eksikliği, boynunuzdaki sarkma?

Sağlıklı bir kiloda olmak, mükemmel bir fiziğe sahip olmak anlamına gelmez. Doğal olarak zayıf olan veya hedef ağırlıklarına ulaşmak için çok çalışmış kişilerde bile, spor salonuna ne kadar sık uğrarlarsa uğrasınlar veya tabağınızdaki her kaloriyi hesaplasanız da, değişmeyen istenmeyen yağ kütleleri ve birikimleri olabilir. Bunun nedeni, sadece diyet ve egzersiz yoluyla vücudun belirli bölgelerinden kilo vermenin fiziksel olarak imkansız olmasıdır. Lokalize yağ azaltımı sağlamanın tek yolu Liposuction!

İdeal kilosunda veya ona yakın olan ancak belirli bölgelerle mücadele eden kişiler için Liposuction cevap olabilir. Yeni nesil liposuction, Vaser Liposuction, istenmeyen yağları 'eritmek' için ultrasonik enerjiyi kullanır. Teknik, yüksek hassasiyet seviyelerine izin vererek, yağın hassas bir şekilde ve ulaşılması daha zor alanlardan fazla miktarda alınmasını sağlar.

Vaser liposuction, daha şık bir siluet ve şekillenmiş, pürüzsüz hatlar elde etmek isteyen hem erkekler hem de kadınlar için mükemmel bir seçenektir. Daha sıkı, daha fit bir görünüm için cildin kolajen üretimini bile uyarabilir.

Vaser Liposuction hızlıdır ve minimum düzeyde müdahalecidir. Bu teknik, kan hücrelerine, dokulara ve sinirlere geleneksel liposuction ameliyatına göre daha az zarar verir, bu da işlem sonrası minimum şişlik ve morarma, ultra hızlı iyileşme süresi ve hepsinden önemlisi hemen görülebilen sonuçlar anlamına gelir!

VASER liposuction nedir? Tüm teknik detayları ile Dr.Leyla Arvas Açıkladı!!!

"Rezonansta Ses Enerjisinin Titreşim Amplifikasyonu" olarak da bilinen Vaser Liposuction, yalnızca küçük hacimlere veya alınacak belirli yağ alanlarına sahip kişiler için geleneksel liposuctiona harika bir alternatiftir. İstenmeyen yağları hedeflemek için en son ultrason teknolojisini kullanan işlem, hassas hedeflemeye olanak tanır, hızlı bir iyileşme süresine sahiptir, bölgeye göre genel anestezi veya sedasyon altında gerçekleştirilir ve anında sonuç alınır.

Görünür yara izini en aza indirmek için stratejik olarak yerleştirilen küçük kesiler yapılmadan önce tedavi alanına şişen sıvı enjekte edilir. Ultrason enerjisi, deri altına sokulduğunda ve yağ hücreleriyle temas ettiğinde titremesine ve çözünmesine neden olan küçük, ince bir sonda kullanılarak hedef yağa uygulanır. Ortaya çıkan sıvı yağ, işlemden sonra kesi yerlerinin genellikle dikilmesine gerek kalmayacak kadar küçük olan kanüller veya tüpler kullanılarak vücuttan kolayca boşaltılır. Prob ayrıca cildin kolajen üretimini daha sıkı ve tonlu bir görünüm için uyarmak için cilt yüzeyinin hemen altına da uygulanabilir.

Vaser Liposuction son derece hassastır, bu da bizlere üstün kontrol yeteneği sağlar ve vücudun ultra doğal sonuçlar ile şekillendirilmesine olanak tanır. Vaser ile çıkarılan yağ hücreleri vücudun diğer kısımlarını iyileştirmek için toplanabildiğinden, prosedür yağ transfer teknikleriyle birlikte de kullanılabilir. Bununla birlikte, kullanılan teknik, aşılama için yağ hücrelerinin canlılığını korumak için modifiye edilmiştir.

Vaser liposuction ile hangi alanlar tedavi edilebilir?

Karın - üst ve alt

Ayak bilekleri

İç uyluk bölgesi “iç bacak arası”

Dizler

Sırtın alt kısmı

Dış uyluk bölgesi “üst bacakların ön kısımları”

Boynun altı - Gıdı

Erkek meme - Jinekomasti

Bel veya kalça üstü

Vaser liposuction için kimler iyi bir adaydır? Dr.Leyla Arvas Anlatıyor!

Vaser liposuction, boylarına göre ideal kilo aralığında olan ve vücudun belirli bölgelerinden yağ almak isteyen beden kitle indeksi (bmı) normal ve hafif yüksek olan hastalarda kullanıldığında en başarılıdır.

Vücudun hatlarını düzeltmek, daha şık ve daha modern bir görünüm elde etmek ve küçük inatçı yağ alanlarını hedeflemek için ideal bir prosedürdür.

Aynı zamanda diğer liposuction ameliyatlarında olağan olan daha uzun iyileşme sürecini taahhüt edemeyen kişiler için de iyi bir seçenektir.

Kalan sıvı vücuttan doğal olarak atıldığı için sonuçlar hemen elde edildiğinden ve ameliyattan sonraki iki ila üç ay içinde iyileşmeye devam ettiğinden, vaser liposuction özel bir durum veya olay için elinden gelenin en iyisini yapması gereken herkes için değerli bir seçenektir.

Yüz gençleştirme gibi yağ transferini kullandığımız diğer prosedürleri de düşünüyorsanız, vaser liposuction kullanılarak alınan yağ hücrelerinin bu amaçla alınabileceğini belirtmekte fayda var.

Vaser liposuction sonuçları kalıcı mıdır?

Vücuttan çözülen veya başka şekilde uzaklaştırılan yağ hücreleri yenilenmez. Bununla birlikte, hastaların kilo alırsa yeni yağ hücrelerinin olacağının farkında olmaları gerekir; uzun süreli sonuçlar elde etmek için sağlıklı bir diyet ve egzersiz rejimi öneriyoruz.

Vaser liposuction iyileşme süresi!

Vaser liposuction, çok hızlı bir iyileşme süresine sahiptir ve neredeyse hiç kesi süresi yoktur. Liposuction meliyatından sonra hastalar az miktarda rahatsızlık hissedebilirler ve minimum 12 saat dinlenmeleri gerekir. Cerrahi sargılar çıkarıldıktan sonra, genellikle 48 saat içinde, çoğu hasta, işlerinin hareketsiz olması koşuluyla işe dönebilir. En iyi sonuçları elde etmek için medikal korse giysisinin altı hafta giyilmesi gerekecektir. İki hafta içinde orta derecede egzersize devam edilebilir.

Dr. Leyla Arvas ile Liposuction ve vaser liposuction teknolojisi ile ilgili detaylar, fiyat bilgisi almak için hemen konsültasyonunuzu +90 542 464 74 33’e planlayın…

Op. Dr. Leyla Arvas

Plastik Estetik Cerrahi

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