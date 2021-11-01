Felç riskini artıran en önemli 7 faktör

Adım adım sağlığınızın bozulmasında etkin rol oynayan ve felç riskinin artmasına neden olan etkenleri öğrenmeye ne dersiniz?

Sağlık sorunlarını ihmal etmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmemek hayatınıza mal olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, felce yol açabilecek bazı zararsız problemler vardır. Kan damarlarının tıkanması veya kanaması, beyne giden kan akışını kesintiye uğrattığında veya azaltma eğiliminde olduğunda felç meydana gelir. Dünyanın her yerinde, hiçbir bilgisi olmadan sessizce acı çeken milyonlarca insan var.

Aslında, her yaş gruplarındaki insanlar bu durumdan muzdariptir. Bir felç, iç huzurunuzu çalabilir ve günlük yaşamınızı etkileyebilir. Potansiyel olarak üretkenliğinize zarar verebilir ve sizi yatalak bırakabilir. İşte, felce neden olabilecek etkenler;

1. SİGARA İÇMEK

10 felç vakasının 1'i sigarayla bağlantılıdır. Sigara içenlerde damar tıkanıklığı gibi problemlere rastlanması, vücutta birçok yeri deforme ettiği için tek başına bile felç nedenidir. Sigarayı bırakmak, felç geçirme riskinizi azaltacak ve çevrenizdeki insanların sağlığını olumlu yönde etkileyecektir. Bırakmak için yardım almak, başarı şansınızı artırır.

2. ŞEKER HASTALIĞI

Şeker hastasıysanız, felç geçirme riskiniz çok daha yüksektir. Yüksek kan şekeri seviyeleri kan damarlarına zarar verir, onları sertleştirir ve beyne giden kan pıhtılarına yol açarak felce neden olur. Diyabet ve felç, kötü beslenme ve egzersiz eksikliği de dahil olmak üzere bir dizi risk faktörünü paylaşır.

3. YÜKSEK TANSİYON

Tüm iskemik inmelerin yarısı yüksek tansiyonla bağlantılıdır. Ayrıca beyin kanaması ile sonuçlanan arterlerin yırtılmasına neden olabilir. Tansiyonunuzu bilmek ve yaşam tarzı değişiklikleri veya ilaçlarla kontrol altına almak inme riskinizi azaltacaktır.

4. YÜKSEK KOLESTEROL

Dört vakadan 1'i yüksek kötü kolesterol seviyeleriyle bağlantılıdır ve bu da beyin arterlerinin tıkanmasına neden olur. Düşük doymuş yağ tüketmek, işlenmiş gıdalardan kaçınmak ve egzersiz yapmak riskinizi azaltmanıza yardımcı olacaktır. Yaşam tarzı değişiklikleriyle sağlıklı bir kolesterol seviyesini koruyamıyorsanız, ilaç tedavisi şarttır.

5. HAREKETSİZ YAŞAM TARZI

Tüm felçlerin üçte birinden fazlası, yeterince egzersiz yapmayan kişilerde meydana gelir ve bu da obezite ve insülin direnci ile sonuçlanır. Haftada beş kez 20-30 dakikalık orta düzeyde egzersiz, inme riskinizi azaltacaktır.

6. KARDİYOVASKÜLER RAHATSIZLIKLAR

Geçmişte kalp krizi veya atriyal fibrilasyon (AF) yani düzensiz kalp atışı öyküsü olan kişilerde felç geçirme olasılığı genel popülasyona göre beş kat daha fazladır. AF, beyne göç edebilen kalp odalarında pıhtılaşmaya neden olabilir. 50 yaşın üzerindeyseniz, AF taraması hakkında doktorunuzla konuşun. AF'niz varsa, riskinizi azaltacak tedaviler hakkında konuşun.

7. STRES VE DEPRESYON

Neredeyse 6 vakadan 1'i zihinsel sağlıkla bağlantılıdır. Stres sağlığınıza zarar verebilir. Bu da tansiyon ve şeker seviyelerinde artışa neden olabilir. Stres, depresyon, öfke ve kaygıyı yönetmek, felç riskini azaltmak için önemlidir. Hayata bütünsel bir yaklaşım benimsemek sağlıklı bir beynin anahtarıdır.