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- Fibromiyalji Sendromu: Fibromiyalji belirtileri nelerdir?
Fibromiyalji Sendromu: Fibromiyalji belirtileri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 24.05.2021 - 13:39
Yumuşak doku romatizması olarak da adlandırılan Fibromiyalji, kronik yorgunluk, yaygın kas ağrısı ve hassasiyet, uyku bozukluğu gibi belirtilerle karakterize bir hastalıktır.
Fibromiyalji noktaları denilen vücudun belli noktalarında aşırı hassasiyet ile kendini gösterir.
Şiddetli kas ağrısı yaşayanlar, fibromiyalji şüphesiyle araştırmalar yapmaktadırlar. Peki fibromiyalji sendromu nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte fibromiyalji hakkında bilgiler..
FİBROMİYALJİ NEDENLERİ
Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ailede fibromiyalji öyküsü bulunan kişilerde fibromiyalji görülme olasılığı 8 kat fazladır.
Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin ve kişilik özelliklerinin de hastalığın oluşma riskini arttırdığı bilinmektedir.
Özellikle mükemmeliyetçilik, aşırı titizlik gibi kişilik özelliklerine sahip kişilerde fibromiyalji görülme olasılığı çok daha yüksek olduğu bilinmektedir.
FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ
Fibromiyaljinin başlıca belirtileri şunlardan oluşur:
- FMS Ağrısı: Fibromiyaljiye bağlı ağrılar genellikle en az 3 ay devam eden donuk bir ağrıdır. Ağrıların FMS kaynaklı olarak kabul edilebilmesi için, vücudun her iki tarafında ve hem belden yukarı hem belden aşağıda olması gerekmektedir.
- Yorgunluk: Hastalar, iyi seviyelerde uyku uyuduklarını söyleseler de, genellikle yorgun uyanırlar. Gün içerisinde uykusuz olurlar. Fibromiyalji hastalarının bir çoğunda huzursuz bacak sendromu ve uyku apnesi bir arada görülmektedir.
- Bilişsel bozukluklar: Hastalarda genellikle odaklanma, dikkat toplama ve zihinsel görevleri yerine getirme becerisinde bozulmalar görülmektedir.
- Huzursuz bağırsak sendromu
- Kronik yorgunluk
- Migren ya da baş ağrıları
- Mesane ve idrar problemleri
- Temporomandibular Eklem Bozuklukları
- Depresyon
- Kaygı
- Postüral Taşikardi Sendromu
FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ
Fibromiyalji karmaşık bir hastalıktır. Bu nedenle tedavide Multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Romatolog, fizik tedavi uzmanı ve psikolog birlikte çalışabilir. Gerekli görüldüğünde farklı branşlardan da destek alınabilir.
Tedavide amaç ağrı yönetimi yapabilmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu nedenle birtakım yaşam alışkanlıklarını değiştirmek de tedavinin parçasıdır.
Bunu yanı sıra fibromiyalji hastalığının tedavisi için; çeşitli ilaçlar (ağrı kesici, anti depresanlar) kullanılmaktadır. İlaçlara ek olarak fizik tedavi, tamamlayıcı tıp yöntemleri ve rahatlama teknikleri de yaşam kalitesini arttırabilmektedir.
Haftada en az 3 kez spor yapmak fibromiyalji semptomlarını azaltmada oldukça etkilidir.