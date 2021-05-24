Fibromiyalji Sendromu: Fibromiyalji belirtileri nelerdir?

Fibromiyalji sendromu yaygın ağrıya neden olan ve çok sık görülen bir hastalıktır. Yoğun olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkilemektedir.

Yumuşak doku romatizması olarak da adlandırılan Fibromiyalji, kronik yorgunluk, yaygın kas ağrısı ve hassasiyet, uyku bozukluğu gibi belirtilerle karakterize bir hastalıktır.

Fibromiyalji noktaları denilen vücudun belli noktalarında aşırı hassasiyet ile kendini gösterir.

Şiddetli kas ağrısı yaşayanlar, fibromiyalji şüphesiyle araştırmalar yapmaktadırlar. Peki fibromiyalji sendromu nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte fibromiyalji hakkında bilgiler..

FİBROMİYALJİ NEDENLERİ

Fibromiyaljinin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ailede fibromiyalji öyküsü bulunan kişilerde fibromiyalji görülme olasılığı 8 kat fazladır.

Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörlerin ve kişilik özelliklerinin de hastalığın oluşma riskini arttırdığı bilinmektedir.

Özellikle mükemmeliyetçilik, aşırı titizlik gibi kişilik özelliklerine sahip kişilerde fibromiyalji görülme olasılığı çok daha yüksek olduğu bilinmektedir.

FİBROMİYALJİ BELİRTİLERİ

Fibromiyaljinin başlıca belirtileri şunlardan oluşur:

FMS Ağrısı: Fibromiyaljiye bağlı ağrılar genellikle en az 3 ay devam eden donuk bir ağrıdır. Ağrıların FMS kaynaklı olarak kabul edilebilmesi için, vücudun her iki tarafında ve hem belden yukarı hem belden aşağıda olması gerekmektedir.

Yorgunluk: Hastalar, iyi seviyelerde uyku uyuduklarını söyleseler de, genellikle yorgun uyanırlar. Gün içerisinde uykusuz olurlar. Fibromiyalji hastalarının bir çoğunda huzursuz bacak sendromu ve uyku apnesi bir arada görülmektedir.

Bilişsel bozukluklar: Hastalarda genellikle odaklanma, dikkat toplama ve zihinsel görevleri yerine getirme becerisinde bozulmalar görülmektedir.

Huzursuz bağırsak sendromu

Kronik yorgunluk

Migren ya da baş ağrıları

Mesane ve idrar problemleri

Temporomandibular Eklem Bozuklukları

Depresyon

Kaygı

Postüral Taşikardi Sendromu

FİBROMİYALJİ TEDAVİSİ

Fibromiyalji karmaşık bir hastalıktır. Bu nedenle tedavide Multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Romatolog, fizik tedavi uzmanı ve psikolog birlikte çalışabilir. Gerekli görüldüğünde farklı branşlardan da destek alınabilir.

Tedavide amaç ağrı yönetimi yapabilmek ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Bu nedenle birtakım yaşam alışkanlıklarını değiştirmek de tedavinin parçasıdır.

Bunu yanı sıra fibromiyalji hastalığının tedavisi için; çeşitli ilaçlar (ağrı kesici, anti depresanlar) kullanılmaktadır. İlaçlara ek olarak fizik tedavi, tamamlayıcı tıp yöntemleri ve rahatlama teknikleri de yaşam kalitesini arttırabilmektedir.

Haftada en az 3 kez spor yapmak fibromiyalji semptomlarını azaltmada oldukça etkilidir.