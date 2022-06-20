6 maddede düşük kalorili kahveler...Diyet meraklıları hadi yine iyisiniz!

Kahve içmekten geri kalamayanlar, ancak kalorisini de önemseyenler...Düşük kalorili kahvelerin neler olduğunu merak edenler araştırmalara başladı bile.Peki, bunlar hangileri?

Güne kahveyle başlamak gibisi yok...

Sabahları kahvaltıdan önce zevkle tükettiğimiz kahveler, güne daha enerjik başlamamızı sağlıyor.

Sevdiklerimizle sohbet ederken, yemek ve spor sonrası aklımıza gelen ilk içeceklerden olan kahve, hayatımızın vazgeçilmezi..

Kahveler gün geçtikçe daha çok çeşitlenirken, kilo vermek isteyenler ise daha düşük kalorili olanlarına yöneliyor.

Uzmanlar da kahve tüketeceğimiz zaman özellikle şekersiz olanları tercih etmemizi söylüyor.

Ayrıca spor öncesinde de sade filtre kahve içmenin yağ yakımını hızlandırdığı belirtiliyor.

Peki her gün içtiğimiz kahvelerin kalorisi ne kadar? İşte detaylar...

Şekersiz filtre kahve:

1 küçük fincan filtre kahve: 2 kalori

1 Orta boy fincan filtre kahve: 2 kalori

Büyük boy fincan şekersiz filtre kahve 3 kaloridir.

Şekerli ve sütlü filtre kahve:

100 ml ölçüdeki şekerli ve sütlü filtre kahve: 12 kalori

200 ml ölçüde şekerli ve sütlü filtre kahve ise : 24 kalori içerir.

Starbucks filtre kahve:

Küçük boy filtre kahve: 3 kalori

Orta boy filtre kahve: 4 kalori

Büyük boy filtre kahve: 5 kalori

Ekstra büyük boy filtre kahve: 7 kaloridir.

Espresso:

En düşük kalorili diyebileceğimiz bir diğer kahve çeşidi ise espresso.

İçerdiği kalori değeri, yok denecek kadar az.

Espresso kahvelerin kalori oranı: 30 mililitre için 1’dir.





Latte

Latte sütlü olması nedeniyle sade kahveye göre daha kalorili olsa da kalorisini süt içeriği ve boyutuyla dengeleyebilirsiniz.

Ara öğünlerinizde rahatlıkla tüketebileceğiniz lattenin kalorisi:

Yağsız sütlü latte: 67 kalori

Yağlı sütlü latte: 114 kalori

Soya sütlü latte: 75 kalori





Cold brew

Yaz aylarında buz gibi bir cold brew, içimizi serinletmez mi?

Düşük kalorisiyle de gönül rahatlığıyla tüketilebileceğiniz cold brew, sütsüz ve şekersiz tüketebileceğiniz diyet dostu bir içecek.

Cold brew kalori değerleri:

Short cold brew: 1 kalori

Tall cold brew: 3 kalori

Grande cold brew: 5 kalori

Kahvenin faydaları

Yüksek antioksidan içerir.

Antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir.

Uyku açar, yorgunluğa iyi gelir.

Kahvenin potasyum, magnezyum ve fosfor içeriği yüksektir.

Gebelik ve emzirme döneminde tüketimi ise zararlıdır.

Potasyum içermesi nedeniyle karaciğer ve böbrek hastalığı olan kişiler kahveden uzak durmalıdır.