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    6 maddede düşük kalorili kahveler...Diyet meraklıları hadi yine iyisiniz!

    Kahve içmekten geri kalamayanlar, ancak kalorisini de önemseyenler...Düşük kalorili kahvelerin neler olduğunu merak edenler araştırmalara başladı bile.Peki, bunlar hangileri?
    • 20.06.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 10:58
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    6 maddede düşük kalorili kahveler...Diyet meraklıları hadi yine iyisiniz!

    Güne kahveyle başlamak gibisi yok...

    Sabahları kahvaltıdan önce zevkle tükettiğimiz kahveler, güne daha enerjik başlamamızı sağlıyor.

    Sevdiklerimizle sohbet ederken, yemek ve spor sonrası aklımıza gelen ilk içeceklerden olan kahve, hayatımızın vazgeçilmezi..

    Kahveler gün geçtikçe daha çok çeşitlenirken, kilo vermek isteyenler ise daha düşük kalorili olanlarına yöneliyor.

    Uzmanlar da kahve tüketeceğimiz zaman özellikle şekersiz olanları tercih etmemizi söylüyor.

    Ayrıca spor öncesinde de sade filtre kahve içmenin yağ yakımını hızlandırdığı belirtiliyor.

    Peki her gün içtiğimiz kahvelerin kalorisi ne kadar? İşte detaylar...

    Şekersiz filtre kahve:

    1 küçük fincan filtre kahve: 2 kalori

    1 Orta boy fincan filtre kahve: 2 kalori

    Büyük boy fincan şekersiz filtre kahve 3 kaloridir.

    Şekerli ve sütlü filtre kahve:

    100 ml ölçüdeki şekerli ve sütlü filtre kahve: 12 kalori

    200 ml ölçüde şekerli ve sütlü filtre kahve ise : 24 kalori içerir.

    6 maddede düşük kalorili kahveler...Diyet meraklıları hadi yine iyisiniz! #1

    Starbucks filtre kahve:

    Küçük boy filtre kahve: 3 kalori

    Orta boy filtre kahve: 4 kalori

    Büyük boy filtre kahve: 5 kalori

    Ekstra büyük boy filtre kahve: 7 kaloridir.

    Espresso:

    En düşük kalorili diyebileceğimiz bir diğer kahve çeşidi ise espresso.

    İçerdiği kalori değeri, yok denecek kadar az.

    Espresso kahvelerin kalori oranı: 30 mililitre için 1’dir.

    6 maddede düşük kalorili kahveler...Diyet meraklıları hadi yine iyisiniz! #2

    Latte

    Latte sütlü olması nedeniyle sade kahveye göre daha kalorili olsa da kalorisini süt içeriği ve boyutuyla dengeleyebilirsiniz.

    Ara öğünlerinizde rahatlıkla tüketebileceğiniz lattenin kalorisi:

    Yağsız sütlü latte: 67 kalori

    Yağlı sütlü latte: 114 kalori

    Soya sütlü latte: 75 kalori

    6 maddede düşük kalorili kahveler...Diyet meraklıları hadi yine iyisiniz! #3

    Cold brew

    Yaz aylarında buz gibi bir cold brew, içimizi serinletmez mi?

    Düşük kalorisiyle de gönül rahatlığıyla tüketilebileceğiniz cold brew, sütsüz ve şekersiz tüketebileceğiniz diyet dostu bir içecek.

    Cold brew kalori değerleri:

    Short cold brew: 1 kalori

    Tall cold brew: 3 kalori

    Grande cold brew: 5 kalori

    Kahvenin faydaları

    • Yüksek antioksidan içerir.
    • Antioksidan özelliği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirir.
    • Uyku açar, yorgunluğa iyi gelir.
    • Kahvenin potasyum, magnezyum ve fosfor içeriği yüksektir.
    • Gebelik ve emzirme döneminde tüketimi ise zararlıdır.
    • Potasyum içermesi nedeniyle karaciğer ve böbrek hastalığı olan kişiler kahveden uzak durmalıdır.
    • Kahve her ne kadar faydalı bir besin olsa da bazı hastalıkları bulunan ve ilaç kullanan kişiler için olumsuzluklara yol açabileceğini söylemeden geçmeyelim.

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