Fındığın sağlığa 7 mucizevi faydası

Antioksidanlar açısından zengin olan ve özellikle kalbe iyi gelen fındık, sağlıklı diyetlerin olmazsa olmazı olarak görülüyor. İşte fındığın besin değerleri, tüm faydaları ve yan etkileri.

Diğer kuruyemişler gibi besin açısından çok zengin olan fındıklar çok fazla protein, yağ, vitamin ve mineral içerir.

100 gram fındık 628 kalori, 15 gr protein, 60.8 gr yağ, 16.7 gr karbonhidrat ve 9.7 gr lif içerir.

Fındık yüksek kalorili olmasına rağmen içeriğindeki çoklu doymamış yağlar, fındığı vücuttaki birçok metabolik süreç için faydalı kılar. Oleik asit, omega 3 ve omega 9 yağ asitlerine sahiptir. Fındık demir, kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, selenyum, A, E, C, B6 ve B12 vitaminlerini içerir.

FINDIĞIN FAYDALARI

Fındığın şeker hastalığında etkili olduğu, kalbe iyi geldiği, iltihabı azalttığı ve tümörleri önlemede etkili olabileceği bilinmektedir.

Antioksidanlar Açısından Zengindir

Fındık fenolik bileşikler içerir. Bunlar kan kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olan antioksidanlardır. Kandaki serbest radikaller birçok sağlık sorununa yol açar. Antioksidanlar bu süreçleri yavaşlatmaya ve hatta hasarlı hücreleri onarmaya yardımcı olur.

Araştırmalar, orta derecede fındık tüketiminin vücuttaki oksidatif süreci önemli ölçüde azalttığını doğrulamıştır. Çiğ kuru yemişlerin kavrulmuş olanlardan daha fazla antioksidan içerdiğini unutmayın.

Kalbe İyi Gelir

Bazı çalışmalar fındığın kalp ve damar sistemi için faydalı olduğunu göstermektedir. 1 ay boyunca yüksek kolesterolü olan 21 hastnın gözlemlendiği bir çalışmada katılımcılar her gün fındık yediler. Fındık, diyetteki günlük kalorinin yüzde 18-20'sini oluşturuyordu. Sonuçlar, trigliserit ve kötü kolesterol (LDL) düzeylerinin azaldığını gösterdi.

Ek olarak, fındıktaki yüksek yağ asitleri, diyet lifi, antioksidanlar, potasyum ve magnezyum içeriğinin sağlıklı kalp fonksiyonu için de önemli olan tansiyon seviyelerini normalleştirmeye yardımcı olduğu biliniyor.

Kanserin Önlenmesine Yardımcı Olabilir

Ceviz ve antep fıstığı gibi diğer kabuklu yemişlerle karşılaştırıldığında, fındıklar en fazla antioksidan proantosiyanidinlere sahiptir. Çalışmalar, bu maddelerin belirli kanser türlerini önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Ayrıca fındık, hücre hasarına karşı koruyan bir başka güçlü antioksidan olan E vitamini açısından da zengindir. Ayrıca bir porsiyon fındıkta günlük alınması gereken miktarın yüzde 87'si bulunan manganez de benzer bir özelliğe sahiptir.

Vücut İçi İltihabı Azaltır

Sağlıklı yağların yüksek konsantrasyonu iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Araştırmalar, 3 ay boyunca günde 60 gr fındık yemenin aşırı kilolu ve obez kişilerde iltihap belirteçlerini azaltmaya yardımcı olduğunu doğrulamıştır.

Bir çalışmada metabolik sendromlu 50 kişinin 12 hafta boyunca 30 gr çiğ fındık yedikten sonra, bir kontrol grubuna kıyasla iltihaplı süreçlerde azalma yaşadığı görüldü.

Kan Şekerini Düşürür

Uzmanlar, tip 2 diyabetli 48 kişide fındığın açlık kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkilerini inceledi. Katılımcıların yarısı atışrımalık olarak fındık yerken, geri kalanı kontrol grubu oldu. 8 hafta sonra, deneydeki tüm katılımcılara kan testi yapıldı ve fıdnık yiyenlerde şeker seviyelerinde düşüş olduğu ortaya çıktı. Atıştırmalık yemeyen grubun sağlık durumunda hiçbir değişiklik olmadı.

İnsülin Duyarlılığını Etkiler

Fındığın ana maddesi olan oleik asidin insülin duyarlılığını etkilediği kanıtlanmıştır. Bu madde aynı zamanda çoğu insanın aşina olduğu zeytin, kolza, badem, yer fıstığı ve ayçiçeği gibi popüler bitkisel yağlarda da bulunur.

2 aylık bir çalışma, oleik asitten zengin bir diyetin tip 2 diyabetli kişiler için etkili olduğunu göstermiştir.

Kilo Vermeye Yardımcı Olabilir

Çalışmalar, fındık tüketiminin kilo alımında azalma ve obezite riskini düşürdüğünü gösteriyor. Ölçülü fındık tüketiminin, dengeli bir diyetle birlikte kilo alma riskini azalttığı biliniyor.

Fındığın günlük tüketim oranı 20 ile 30 gr arasında değişmektedir. Bu, aşırı kilolu insanlar için günde 10-14 taneden fazla yemenin yasak olduğu anlamına gelir. Tüketilmeden önce fındıkların bir süre suda bekletilmesi tavsiye edilir. Biraz limon suyu ve tuz ekleyebilirsiniz. Bu, fındıklar da dahil olmak üzere tüm kuru yemişlerde zengin olan fitik asitlerin konsantrasyonunu azaltmak için gereklidir (100 g'da 1 g'a kadar). Fındığı kabuğundan çıkarın, durulayın, ardından suyla dolu bir kapta 6-8 saat bekletin. Bu sayede fitik asitlerin salınmasına yardımcı olan fitaz enzimini aktive etmiş olursunuz.

Suda beklettikten sonra fındıkları soymanız gerekir. Bu yöntem sadece ısıl işlem görmemiş ham fındıklar için geçerlidir. Salatalara, ana yemeklere fındık ekleyebilir veya besleyici bir atıştırmalık olarak kullanabilirsiniz. Ancak ölçülü tüketmeyi unutmayın.

FINDIK NASIL SAKLANIR?

Hem atıştırmalık hem de yemeklerin bir parçası olarak fındıkla beslenmeyi çeşitlendirmek kolaydır. Çorbalara, yemeklere, salatalara ve içeceklere istediğiniz gibi öğütülmüş ve ezilmiş fındık ekleyebilirsiniz.

Yaygın oalrak kullanılan tarçın, karabiber ve zerdeçal gibi baharatlar fındıkla iyi gider. Baharatların yardımıyla, tatlılardan acı içeceklere kadar çeşitli atıştırmalıkları fındıklarla kolayca hazırlayabilirsiniz.

Kabuklu fındıklar, kabuksuz fındıklardan daha uzun süre saklanır. Bu nedenle, yakında yemeyecekseniz fındıkları kabuklu bekletin. Depolama alanı düşük nem ve 5-10 °C sıcaklığa sahip olmalıdır. Kabuklu yemişler kokuları hızla emer, güçlü kokulu yiyeceklerin yakınında bırakmayın. Saklamak için hava geçirmez kapaklı cam eşyalar en uygunudur.

ALERJİLERE DİKKAT EDİN

Fındık, dünyadaki en tehlikeli 14 gıda alerjeni arasındadır. Yaygınlığa ek olarak, fındık alerjisi tehlikelidir. Sıklıkla ölümcül olabilen anafilaksiye yol açabilir. Ancak temel olarak fındık alerjisi ağızda, dudaklarda, boğazda, dilde şişme hissi olan kaşıntı veya yanma olan oral alerjik sendrom şeklinde kendini gösterir.

Fındığa karşı aşırı duyarlılığınız olup olmadığını alerji testleri yaptırarak anlayabilirsiniz. Oral alerji sendromu semptomları olan kişiler, huş polenine alerjisi olanlar, yer fıstığına alerjisi olan kişiler (yüzde 30-40'ının fındık alerjisi geliştirme olasılığı yüksektir), ceviz, badem, kaju gibi diğer kabuklu yemişlerine alerjiye benzer semptomları olanlar test yaptırmalıdır. Fındık proteinleri susam proteinlerine benzer, bu nedenle susama aşırı duyarlılığı olanlar fındık için de test yaptırmalıdır.

Alerjisi olanlar hazır gıdalara dikkat etmelidir. Fındık genellikle çikolataya, dondurmaya, tatlılara, hamur işlerine, keklere, salatalara, yemeklere, yoğurtlara, ve içeceklere eklenir. Fındıkların taze, çiğ veya kavrulmuş olması önemli değildir. Fındık alerjenleri yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır ve zamanla bozulmazlar. Yani bir kişinin fındığa alerjisi varsa fındığı hiçbir şekilde yememelidir.