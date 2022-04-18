Fırında tahinli helva tarifi

Türk mutfağının geleneksel tatlılarından biri olan helvayı fırında sıcak olarak deneyin. Tadına doyamayacaksınız...

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir helva kültürü vardır.

Hem besleyici hem de lezzetli olan, hüznümüze ve sevincimize ortak bir tatlıdır helva.

Arapça'da 'tatlı' anlamına gelen helva, genel olarak tatlıları ifade eden 'hulviyyat' sözcüğünden türemiştir.

Akşamları tatlı bir şeyler aradığımızda ya da geleneksel lezzetleri özlediğimizde kapısını ilk çalacağımız tatlılardan biri olur.

Bugün menüde tahinli olanı var

Oldukça fazla çeşidi vardır. Bunlardan bazıları; irmik helvası, un helvası, koz helva ve keten helvasıdır.

Biz bugün sizlere tahinli olanını hazırladık.

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan tahinli helvayı çok sevecek, tadına doyamayacaksınız...

Fırında Tahinli Helva

Malzemeler

200 gr fıstıklı helva

110 ml süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 tatlı kaşığı limon suyu

¼ tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Yapılışı

1- Helvayı iri küpler halinde doğrayıp çukur bir kaba aktarın.

2- Üzerine sütü, oda sıcaklığındaki tereyağını, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ilave ederek blenderdan geçirin.

3- Hazırladığınız helva karışımını büyüklüğüne göre 1 ya da 2 adet toprak fırın kabına aktarın.

4- Fırının ızgarasını açıp üzeri kızarıncaya kadar fırınlayın. Sıcak ya da ılık servis yapın. Afiyet olsun...