Fıtıkla karıştırılan bel ağrısı: Lomber dar kanal hastalığı

Lomber dar kanal hastalığı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şenoğlu, sıklıkla fıtık ile karıştırıldığını belirtti.

Kişinin yaş almasıyla omur kanalının etrafındaki bağ dokuların kanalı sıkıştırması ve sinirlere baskı yapıp bel altında ağrı duyulmasına neden olan Lomber dar kanal hastalığı, sıklıkla bel fıtığı ile karıştırılıyor.

Halk arasında omurga kanal darlığı olarak bilinen Spinal Stenoz olarak bilinen hastalık, özellikle 60 yaş üstündeki kişilerde sıklıkla görülüyor.

Bacaklarda hareket sonrasındaki ağrı, his kaybı, idrar kaçırma gibi belirtiler dar kanal hastalığının göstergesi olabiliyor.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“DİNLENME POZİSYONUNDAYKEN DE HASTANIN BACAKLARINDA AĞRI OLUR”

Genellikle hastalarda yürüme ile ortaya çıkan sıkıntılar olduğunu, hastalığın ilk evresinde ilaç ve fiziksel tedavi uygulandığını, ileri seviyedeyse vida ve platinle omurganın sabitleştirildiğini belirten Şenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hasta 200-300 metre yürüdüğünde oturup dinlenme ihtiyacı duyar. Hasta, yürüme sonrası dinlenme ihtiyacı duyar. Karıncalanma hisseder. Bel fıtığında yürümeye bağlı olarak değil, dinlenme pozisyonundayken de hastanın bacaklarında ağrı olur.”





“VİDA VE PLATİNLERLE OMURGA SABİTLEŞTİRİLEBİLİYOR”

Hastalığın başlarda omur kanalının arkasındaki kemik kapağının tamamen kaldırılması şeklinde tedavi edildiğini, ancak o kemiğin tamamen kaldırılmasının hastanın belinde kaymaya neden olması nedeniyle tedavinin vida ve platinle yapılmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr. Şenoğlu, “Omur kemiğinin içerisine yerleştirilen vida ve platinlerle omurga sabitleştirilebiliyor ancak bu ameliyatta ciddi riskler var. Hastaya ameliyat sırasında büyük kesiler atılıyor.

“HASTANIN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ UZUYOR”

Vücuda yabancı bir cisim yerleştiriliyor bu da enfeksiyon riskini doğuruyor. Hastanın hastanede yatış süresi uzuyor. Ameliyat sonrası ağrılar çok fazla olabiliyor. Operasyon sırasında omurilik kanalı açılırken omurilik zarlarında açılmalar olabiliyor. Platinlerde gevşemeler ve yerinden çıkmalar söz konusu olabiliyor.” dedi.

MİNİMAL İNVAZİV YÖNTEMİ

Günümüzde mikro cerrahi yöntemler kullanılarak, kanal içerisinde darlığa neden olan bağ dokularını kemik büyümelerini temizlemenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Şenoğlu, “Hastanın kemik yapılarında ciddi bir boşalma yapmadığımız için dışarıdaki sağlam bağ dokularına hasar verilmediği için ve vücuda yabancı bir materyal takılmaması nedeniyle hasta enfeksiyon riskinden korunuyor. Hastanede yatış süresi çok kısalıyor. Hastanın ameliyat sonrası ağır ilaç kullanma ihtiyacı en aza iniyor.” şeklinde konuştu.