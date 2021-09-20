Fitliğin sırrı: Aralıklı Oruç (IF) diyeti nedir ve nasıl yapılır

Kilo vermek için denenen birçok diyet arasında aralıklı oruç diyeti yani intermittent fasting (IF) son yıllarda çok tercih edilmektedir. Peki aralıklı oruç nedir, faydaları nelerdir?

Son zamanların beslenme trendleri arasında yer alan Intermittent Fasting, kısaca IF, Türkçe anlamıyla aralıklı oruç nedir, ne değildir sıklıkla merak ediliyor.

Oruç ve diyetin birlikte yer alması kafaları karıştırsa da, deneyeni çok fazla...

Özellikle magazin dünyasında zayıflık sırrı olarak duyulmaya başlanan aralıklı oruç, kilo vermek isteyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki aralıklı oruç diyeti nedir, faydalı mı zararlı mı, nasıl yapılır? DOKTORUM sizler için yazdı...

ARALIKLI ORUÇ NEDİR

Aralıklı oruç diyetinin diğer diyet programlarından en önemli farkı yeme saatlerinin önemidir.

Sanki zorunluymuşçasına günde 3 öğün yemek, acıkmadan sadece öğün saati geldi diye sofraya oturmak şişmanlığın en önemli nedenlerindendir. Ayrıca bir çoğumuzun yaptığı duygusal yemek yemekte açlık hissimizin hiç oluşmamasına, alınan kalorilerin artmasına neden olmaktadır.

16 SAAT AÇLIK, 8 SAAT TOKLUK

Aralıklı oruç diyeti kabaca günde 16 saat aç kalıp, diğer 8 saatte besin tüketmektir. En klasik olarak akşam 20.00-sabah 12.00 arası yapılandır. Tabii ki yemeğin serbest olduğu dönemde de boş kalorilerden, abur cuburdan kaçınmak çok önemlidir. Serbest dönemde 2 öğün yemek idealdir.

Yemek yenilen 8 saatlik dönemde sağlıklı tercihler yapmak, karbonhidratı ve basit şekerleri azaltmak diyetin başarısı için gereklidir. Diyet sırasında yapılan spor ve aktiviteler de çok yararlı olmaktadır.

IF DİYETİNİN PRENSİBİ

Aralıklı oruçta, herhangi bir yasak gıda olmadığı için başarı şansı ve sürdürülebilirlik artmaktadır. Bu diyette amaç, vücudun dinlenmesi, açlık hissinin geri gelmesi ve kilo kaybının sağlanmasıdır. Aralıklı oruç sırasında vücudumuz, depolanmış yağları enerjiye çevirmek için bazı hormon seviyelerini ayarlar. Büyüme hormonu seviyesi yükselir, bu hormon yağ yakımını sağlar ve kas oluşumunu arttırır.

Açlık sırasında yaşlanma karşıtı enzimin de (koenzim Q10) yüksek seviyelere çıktığı kanıtlanmıştır. Yine aralıklı oruç sırasında insülin duyarlılığı artar ve insülin seviyeleri düşer. Düşen insülin seviyeleri ise depolanmış yağların kullanılmasına neden olur.

Uzun süreli açlığın en önemli faydası ise hücrelerin onarım işlemlerine başlamasıdır. Hücreler içlerinde kalan işlevsiz ve eski proteinleri sindirmeye başlar. Otofaji denilen bu işlem hücreleri onararak yaşam kalitemizi yükseltir.

Aralıklı oruç, kilo kaybına neden olarak tip 2 diyabet, kalp hatalıkları ve kanser riskini azaltmaktadır. Hücreleri gençleştirerek yaşlanmayı yavaşlatır ve yaşam kalitemizi arttırır.

KİMLER ARALIKLI ORUÇ DİYETİ YAPABİLİR

Öncelikle bu diyete başlamadan bir doktora danışmakta fayda vardır. Hipoglisemi atakları geçirenler, kronik hastalığı olanlar, geçmişinde yeme bozukluğu öyküsü olan kişiler için uygun olmayabilir. Bu diyeti yapmaya başlamadan önce vücudumuzda eksik olan mineral, vitamin var mı diye iyi bir inceleme gerekir. Anemi, D vitamini eksikliği, çinko düzeyi ve benzeri değerler kan tahlilleri ve gerekli testlerle kontrol edilmelidir. Yapılan çalışmalar aralıklı oruç diyetlerinin erkeklerde daha etkili olduğunu insülin düşüşünün daha anlamlı olduğunu göstermiştir. Kadınlarda kan şekeri seviyelerinin daha düzensiz gittiği ve uzun süreli aralıklı oruç diyetinde adet düzensizliklerinin arttığı gösterilmiştir.

ARALIKLI ORUÇ NASIL YAPILIR

Aralıklı oruç diyetinin en klasik şekli 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yemektir. Farklı uygulama metotları da vardır, örneğin haftada 2 kez 24 saat oruç tutularak uygulanabilir. Ayrıca 20 saat açlık, 4 saat yeme serbestliği olan versiyonu da mevcuttur. Yine yeme serbestliği olduğu saatlerde sağlıklı tercihler yapmak çok önemlidir. Yeterince protein almak, karbonhidratı ve yağ alımını azaltmak gereklidir.

Herhangi bir diyet programına başlamadan önce önemli olan yaşam biçiminizin hangisine yakın olduğudur, unutmamak gerekir ki sürdürebilir diyetler uygulamak başarı şansımızı arttırır. Aralıklı oruç diyetini bir diyetten daha çok bir yaşam biçimi olarak ele almak yaşam kalitenizi yükseltirken, eğer herhangi bir engeliniz yoksa uzun süreler aç kalmak metabolizma hızını %3.5-6 arası arttırabilmektedir.

Son olarak doktorunuza danışmanın, gerekirse bir diyetisyenle çalışmanın çok önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Son yıllarda oldukça popüler olan ve başarılı sonuçlar alınan aralıklı oruç ile ilgili örnek yemek listeleri internette sıkça paylaşılmaktadır. Öncelikle sağlık profesyonellerinin paylaştığı önerileri takip etmeniz oldukça yararlı olacaktır.