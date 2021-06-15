Fiyatı altınla yarışıyor: Kenger sakızının faydaları nelerdir

İlkbahar aylarında yetişen ve yöre halkı tarafından büyük ilgi gören kenger bitkisinin kökünden elde edilen kenger sakızı, pek çok hastalığa iyi geliyor. Peki kenger sakızı nedir? İşte faydaları..

Dikeni, tohumu ve kökleri farklı şekillerde tüketilebilen ve şifa kaynağı olarak görülen kenger bitkisi, Türkiye'nin bazı bölgelerinde ilkbaharda doğal olarak yetişmektedir.

Birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan kenger bitkisi, yöre halkı tarafından toplanarak tüketiciye ulaştırılmaktadır.

Kenger bitkisinin kökünden elde edilen kenger sakızının da ağız ve diş sağlığı başta olmak üzere pek çok hastalığa faydası olduğu düşünülmektedir.



Peki kenger sakızının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

KENGER SAKIZININ FAYDALARI

Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki dağlık kesimlerde yetişen kenger bitkisi, baharın müjdecisi kabul edilmektedir. Kengerin otundan yemek, tohumlarından kahve ve kökündeki sıvıdan sakız elde edilmektedir.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için de geçim kaynağı haline gelen kenger bitkisinin safra kesesi, kulak zarı yırtılmalarına iyi geldiği bilinmektedir. Kenger sakızının da diş ve diş eti rahatsızlıklarını giderdiği düşünülmektedir.

Bir ay boyunca çiğnenebildiği ve kilo fiyatının altınla yarıştığı belirtilen kenger sakızının faydaları şu şekildedir:

Tansiyon, yüz felci ile şeker hastalarına iyi geldiğine dair halk arasında yaygın bir inanış bulunur.

Kenger sakızı düzenli çiğnendiğinde sindirim sorunlarına iyi gelir. Ağız ve çene sağlığı için de son derece faydalıdır.

Diş ağrıları, diş eti rahatsızlıkları ve dişlerin beyazlatılmasında büyük etkisi vardır.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde kenger sakızı kötü kolesterolü düşürür.

Kalp sağlığı için son derece kıymetli olduğu belirtilir.

Uzmanlar, konuşma bozukluğu yaşayan kişilerin kenger sakızı kullanmasını önermektedir.

İltihaplanan veya patlayan kulak zarının tedavisinde kullanılır.

Safra kesesindeki taşların düşürülmesinde yardımcı olur.

Mide ağrısı ve şişkinliğine iyi gelir. İştah açıcıdır ve hazımsızlığa iyi gelir.

KENGER SAKIZI NASIL ELDE EDİLİR

Katkısız ve doğal bir ürün olması nedeniyle büyük ilgi gören kenger sakızı, hoş kokusu ve kendine özgü tadı ile yöre insanının vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır.

Kenger sakızının üretimi, kenger bitkisinin toprak altında kalan kısmının bıçakla çaprazlamasına kesilerek akan beyaz renkli sütün donması sonucunda elde edilmektedir.



