Fiyatına aldanmayın: Çin kestanesinin 3 farkı

Kış aylarının vazgeçilmez sokak lezzetlerinden olan kestane, fiyatı ile el yakıyor. Bu nedenle ucuz kestaneye talep artarken satıcılar "Çin kestanesi"ne dair uyarılarda bulunuyor.

Ülkemizdeki kestanelerden farklı olan ve dış Çin’den ithal edilen çin kestanesine rağbet artıyor.

Büyüklüğü ile göz kamaştıran ve fiyatı ile uygun olduğu düşünülen çin kestanesini alanlar, hüsrana uğruyor.

Hem tadı hem de pişme süresi ile pişman eden çin kestanesi konusunda satıcılar sıklıkla uyarılarda bulunuyor.

Peki, kestane satın alırken Çin kestanesi olup olmadığını nasıl anlayacağız? İşte ipuçları...

BÜYÜKLÜĞÜ İLE GÖZE ÇARPAR

Genel olarak kestane alırken dikkat edilen pek çok husus vardır. Bunlardan biri büyük olmasıdır. Son günlerde ülkemizde daha büyük olduğu için tercih edilen kestanelerin çin kestanesi olduğu belirtilmiştir.

FİYATI CEZBEDER

Çin kestanesinin fiyatı diğer kestanelere göre daha ucuz. Örneğin, yerli kestane fiyatı 25-30 TL iken Çin kestanesi 15-18 TL'ye satılıyor.

KABUK VE KÖPÜRME

Çin kestanesi köpürür mü şeklinde sorular için sıklıkla yanıt aranırken bu onu diğer kestaneden ayırt eden bir özellik olarak gösterilmektedir.

Pişince kabuğundan ayrılmayan ve beyaz beyaz köpüren çin kestanesi yerli kestaneden daha ucuzdur ve tat olarak da eksikliği vardır.