Folat eksikliğinin belirtileri ve beslenme önerileri

Dil şişmesinden kronik yorgunluğa ve hatta sinirli bir ruh haline kadar birçok farklı şekilde ortaya çıkabilen folat eksikliğini, beslenme tarzında yapılacak değişikliklerle önleyebilmek mümkün.

B9 vitamini olarak da adlandırılan folat, vücudun DNA ve kırmızı kan hücreleri oluşturmak için kullandığı çok önemli bir vitamindir. Folat eksikliği, güçsüzlük ve baş ağrısı gibi semptomlara ayrıca, depresyona ve sinir fonksiyonunun azalmasına neden olabilir.

Folat, vücutta birçok göreve yardımcı olur. Folatın genel olarak işlevleri arasında DNA oluşumu, proteinlerin parçalanması, beyin fonksiyonu ve gelişimi, kırmızı kan hücresi üretimi ve uygun fetal gelişime yardımcı olmak yer alır.

FOLAT EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ VE NEDENLERİ

Folat eksikliğinin belirtilerini anlamak, teşhis ve tedavi için doktorunuzla iletişime geçmenize yardımcı olabilir.

Folat seviyeleri dalgalandıkça semptomlar zamanla değişebilse de, hafif folat eksikliği semptomları şunlardır:

- Dilin şişmesi,

- Ağız yaraları,

- Yorgunluk,

- Güçsüzlük,

- Sinirlilik,

- Baş ağrısı.

Folat eksikliği tedavi edilmezse, zamanla daha ciddi semptomlar gelişebilir:

- Depresyon,

- Azalmış sinir fonksiyonu,

- Hamileyseniz bir fetüs için gelişimsel sorunlar.

Folat eksikliği, kandaki folik asit düzeylerinin kan plazmasında milimetre başına 2 nanogram (ng/ml) ve kırmızı kan hücrelerinde 140 ng/ml altına düşmesiyle ortaya çıkar. Folat eksikliğine neden olabilecek birçok faktör vardır, ancak genellikle diyetinizden yeterince folat almadığınızda ortaya çıkar.

Önerilen günlük folat alımı yaşa ve diğer faktörlere bağlıdır:

0-6 Ay: 65 mikrogram

7-12 Ay: 80 mikrogram

1-3 Yaş: 150 mikrogram

4-8 Yaş: 200 mikrogram

9-13 Yaş: 300 mikrogram

14-18 Yaş: 400 mikrogram

19+ Yaş: 400 mcg

Gebelikte: 600 mikrogram

Emzirme Döneminde: 500 mikrogram

Bazı insanların folat eksikliği geliştirme riski daha yüksektir. Bu, fetüsün düzgün bir şekilde gelişmesi için büyük miktarda folik asit gerektirdiğinden hamile kadınlar için geçerlidir. Hamilelik sırasında, özellikle gelişimin ilk 28 gününde yetersiz bir folat seviyesi, gelişen fetüste nörolojik problemlere neden olabilir.

Folat eksikliği riskini artıran diğer durumlar arasında alkolizm, yetersiz beslenme, çölyak hastalığı ve Crohn hastalığı bulunur.

FOLAT EKSİKLİĞİNDE BESLENME ÖNERİLERİ

Bir folat eksikliğinin var olduğundan şüpheleniyorsanız, belirtiler nedeniyle başka eksiklik veya altta yatan sağlık sorunları olmadığını teyit edebilmek için mutlaka doktora başvurun. Ek olarak sürekli depresyon, zihinsel karmaşa, yorgunluk, ishal ve sinir problemleri yaşıyorsanız, folat eksikliği riskiniz oldukça yüksektir.

Doktorunuz olası bir eksikliği doğrulamak için size bir kan testi yapacaktır. Folat eksikliği en yaygın olarak megaloblastik anemi olarak ortaya çıkar. Megaloblastik anemisi olan bir kişi, megaloblastlar olarak da bilinen yapısal olarak büyük, düzensiz ve olgunlaşmamış kırmızı kan hücreleri üretecektir. Doktorunuz bir kan testi kullanarak kırmızı kan hücrelerinizin megaloblast mı yoksa normal mi olduğunu belirleyebilir.

Folat eksikliği durumunda en etkili tedavi folat bakımından zengin gıdaların tüketimini, yeterli ve dengeli bir diyet ile birlikte artırmaktır. Bu besinler arasında brokoli, Brüksel lahanası, lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, bezelye, tam tahıllar, mercimek, nohut, ayçekirdeği, fıstık, karaciğer, kuşkonmaz ve yumurta bulunur. Avokado, portakal, muz ve kavun da folik asit içeriğiyle öne çıkan meyveler arasındadır. Ayrıca fındık, fıstık ve badem gibi kuru yemişler de folat açısından zengindir.

Diyetinizdeki değişiklikler genellikle bu besin maddesindeki bir eksikliği gidermenin ilk adımıdır. Ancak diyet kısıtlamaları veya emilim sorunları nedeniyle tek başına gıdalardan yeterli folatı alamayan kişiler takviye kullanabilirler. Takviyeler, vücut tarafından daha kolay emilen folatın sentetik bir versiyonu olan folik asit içerir.

Folik asit alımında yetişknler için günlük sınır 1.000 mikrogram asla aşmamalıdır. Bu mikarın üstü çelitli zehirlenmelere neden olabilir. Bir tıp uzmanı, bir takviyeye ihtiyacınız olup olmadığını ve hangi dozu almanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir.