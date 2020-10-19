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    Fransa'da 24 saatte, 146 kişi hayatını kaybetti

    Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 13 bin 243 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 910 bin 277’ye ulaştı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 22:35
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    Fransa'da 24 saatte, 146 kişi hayatını kaybetti

    Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış devam ediyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 243 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 910 bin 277’ye ulaştığı belirtildi.

    24 SAATTE 146 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 146 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 33 bin 623’e yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, bin 441’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 978 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti.

    Fransa da 24 saatte, 146 kişi hayatını kaybetti #1

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