Fransa'da 24 saatte 38 bin 289 vaka tespit edildi

Fransa’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 38 bin 289 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763’e ulaştı.

Fransa’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 38 bin 289 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 502 bin 763’e ulaştı.

MAYIS AYINDAN BERİ EN YÜKSEK ÖLÜ SAYISINA ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 430 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 38 bin 289’a yükseldiğini aktardı. Ülkede Mayıs ayından beri en yüksek ölü sayısına ulaşıldı.

Ülke genelinde 2 bin 716’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 6 kişi de hastanelerde tedavi altında bulunuyor.



