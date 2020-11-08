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- Fransa'da 270 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Fransa'da 270 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 324’e ulaştı.
- İHA
- 08.11.2020 - 23:11
Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor.
Fransa hükümetine ait internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 787 bin 324’e ulaştığı belirtildi.
270 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ülkede son 24 saatte 270 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 40 bin 439’a yükseldi.
Ülke genelinde 4 bin 539’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 243 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.