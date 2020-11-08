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    Fransa'da 270 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

    Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 324’e ulaştı.
    • İHA
    • 08.11.2020 - 23:11
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    Fransa'da 270 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

    Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor.

    Fransa hükümetine ait internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 787 bin 324’e ulaştığı belirtildi.

    270 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ülkede son 24 saatte 270 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 40 bin 439’a yükseldi.

    Ülke genelinde 4 bin 539’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 243 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

    Fransa da 270 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi #1

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