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Fransa'da 270 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Fransa'da 270 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 324’e ulaştı.