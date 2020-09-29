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    Fransa'da 8 bin 51 yeni vaka tespit edildi

    Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 8 bin 51 vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 550 bin 690’a ulaştı.
    • İHA
    • 29.09.2020 - 23:05
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    Fransa'da 8 bin 51 yeni vaka tespit edildi

    Avrupa'da koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaştığı verilere göre ülke genelinde son 24 saatte 8 bin 51 yeni vaka tespit edildiği, 59 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

    Son verilerle birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 550 bin 690'a, toplam ölü sayısı ise 31 bin 893'e yükseldi.

    Fransa da 8 bin 51 yeni vaka tespit edildi #1

    815 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

    Son bir haftada 3 bin 984 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve 815 kişinin de yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

    Fransa’nın başkenti Paris’te artan vaka sayısı ile şehrin en yüksek alarm seviyesine geçme ihtimali konuşulmaya başlandı.

    Böyle bir duruma geçilmesi halinde bar ve restoranların tamamen kapatılacağı ve toplanmaların yasaklanacağı belirtildi.

    Fransa da 8 bin 51 yeni vaka tespit edildi #2

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