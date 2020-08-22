Fransa'da korona vakaları iki gündür 4 binin üzerinde

Fransa'da koronavirüs vakaları hızla yayılmaya başladı. Ülkede virüse karşı yeni önlemlerin alınması gündemde.

Avrupa genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 4 bin 586 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 234 bin 400'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 23 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 30 bin 503'e ulaştığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 379'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 745 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu dile getirdi.

2 GÜNDÜR 4 BİNDEN FAZLA VAKA

Öte yandan Fransa'da dün 4 bin 771 vakanın tespit edilmesiyle sokağa çıkma yasağından bu yana vaka sayılarındaki en yüksek artış yaşanırken, son 2 gündür günlük vaka sayısı 4 binin üzerinde seyrediyor.