Fransa'da koronavirüsün daha bulaşıcı türüne rastlandı

Fransa'da, İngiltere ile temaslı bir kişide koronavirüsün daha bulaşıcı türü tespit edildi.

Fransa'da koronavirüsün daha bulaşıcı bir türüne rastlandı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, Londra'dan 19 Aralık'ta Fransa'nın Tours kentine gelen bir Fransız'da koronavirüsün daha bulaşıcı türüne rastlandığı belirtildi.

Söz konusu kişinin semptom göstermemesine rağmen karantinaya alındığı ve bu kişiyle temaslıların tespit edilmesine yönelik çalışmalara başlandığı ifade edildi.

İNSAN HÜCRELERİNE YAPIŞARAK HIZLA NÜFUZ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Bugün itibarıyla ülkedeki başka kişilerde de bu yeni türün görülebileceğinin aktarılarak virüsün insan hücrelerine yapışarak hızla nüfuz ettiğine işaret edildi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün tespit edildiğini duyurmuş, ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, İngiltere ile olan seyahatlere kısıtlamalar getirmişti.