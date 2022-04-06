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    Fransa’da, pizza ve Kinder'den sonra peynirde de bakteri tehlikesi

    Lactalis grubuna ait peynirler, listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı. Ülkede daha önce Kinder çikolatalar ve Nestle’nin Buitoni pizzaları da bakteri nedeniyle geri çağrılmıştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.04.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 13:19
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    Fransa’da, pizza ve Kinder'den sonra peynirde de bakteri tehlikesi

    Fransa’da, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildi.

    Konuya ilişkin açıklama, hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinden yapıldı.

    Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları istendi. Ayrıca, aldıkları peynirleri iade etmeleri belirtildi.

    DONMUŞ PİZZALAR GERİ ÇAĞRILDI

    Ülkede yaşanan daha önceki bakteri vakasında, geçen ay ortalarında, Nestle’ye ait Buitoni marka donmuş pizzaların E.coli bakterisi içerdiği tespit edilmişti.

    Pizzaların, yaklaşık 75 çocukta enfeksiyona sebep olduğu belirtilmişti. Söz konusu pizzalar, geri çağrılmıştı.

    KINDER ÇİKOLATARDA SALMONELLA BAKTERİSİ ŞÜPHESİ

    Ayrıca Ferrero grubu da önceki gün, raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.

    Fransa’da, pizza ve Kinder den sonra peynirde de bakteri tehlikesi #1


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