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Fransa’da, pizza ve Kinder'den sonra peynirde de bakteri tehlikesi

Fransa’da, pizza ve Kinder'den sonra peynirde de bakteri tehlikesi

Lactalis grubuna ait peynirler, listeriya bakterisi bulaşması nedeniyle geri çağrıldı. Ülkede daha önce Kinder çikolatalar ve Nestle’nin Buitoni pizzaları da bakteri nedeniyle geri çağrılmıştı.