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- Fransa’da, pizza ve Kinder'den sonra peynirde de bakteri tehlikesi
Fransa’da, pizza ve Kinder'den sonra peynirde de bakteri tehlikesi
- AA & Ensonhaber
- 06.04.2022 - 12:56
- Güncelleme : 06.04.2022 - 13:19
Fransa’da, Lactalis grubunun Livarot kentindeki fabrikasında üretilen Normanville ve Graindorge marka 6 çeşit peynirde listeriya bakterisi tespit edildi.
Konuya ilişkin açıklama, hükümete ait Rappel Conso adlı internet sitesinden yapıldı.
Tüketicilerden, bu peynirleri satın almamaları istendi. Ayrıca, aldıkları peynirleri iade etmeleri belirtildi.
DONMUŞ PİZZALAR GERİ ÇAĞRILDI
Ülkede yaşanan daha önceki bakteri vakasında, geçen ay ortalarında, Nestle’ye ait Buitoni marka donmuş pizzaların E.coli bakterisi içerdiği tespit edilmişti.
Pizzaların, yaklaşık 75 çocukta enfeksiyona sebep olduğu belirtilmişti. Söz konusu pizzalar, geri çağrılmıştı.
KINDER ÇİKOLATARDA SALMONELLA BAKTERİSİ ŞÜPHESİ
Ayrıca Ferrero grubu da önceki gün, raflarda yer alan Belçika’da üretilmiş tonlarca Kinder çikolata ürününü salmonella bakterisi içerebileceği şüphesiyle geri çağırmıştı.