FUE Saç Ekimi Yöntemleri İle Hayalinizdeki Saçlara Kavuşabilirsiniz. Doktor Murat Konakçı Anlatıyor!

Saç dökülmesi, saç seyrekliği, kellik gibi problemler yaşayan bireylerin bu problemleri kolayca aşması için FUE saç ekimi yöntemleri tercih edilmektedir.

Bireylerin hayallerini süsleyen saç tarzını ve saç yoğunluğunu oluşturmak adına gerçekleştirilen FUE saç ekimi, garanti sonuçları sunabilmektedir. Ataşehir’de bulunan Özel Zen Polikliniği bünyesinde FUE saç ekimi hizmeti sağlayan aynı zamanda ağrısız saç ekimi uygulaması Smooth Fue yönteminin geliştiricisi Uzm. Dr. Murat Konakçı’ya FUE saç ekimi hakkında bilinmeyenleri ve merak edilenleri sorarak bir görüşme gerçekleştirdik. Anestezi Uzmanı Doktor Murat Konakçı, FUE saç ekimi hakkında her şeyi öğrenmek için gerekli olan bütün detayları sizinle paylaşıyor.

Saç Ekimi Özgüveni ve Stili Oluşturur!

Saç ekimi istanbul Zen Poliklinik’de son yıllarda önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Artık Saç problemi yaşayan bireylerin imdadına koşan FUE saç ekimi ile birlikte bütün bu sorunlar tarih oluyor. Büyük özen ve dikkat gerektiren FUE saç ekiminde hastalarım için garanti sonuçları vermekteyim. FUE saç ekiminde bulunan Safir FUE ve Smooth FUE yöntemlerinin ikisinde de başarı sağlayarak istenen saç yapısını ve saç görünümünü bireylere oluşturmaktayız. Bu iki FUE saç ekimi yöntemi birbirinden farklıdır ve bu yöntemleri detaylandırmak oldukça önem taşımaktadır.

Safir FUE Saç Ekimi

Saç ekimi işleminde gerçek safir bıçakların kullanımı ile fark yaratan Safir FUE saç ekiminde bıçakların safir olması sayesinde doku hasarı en aza indirilmektedir. Kanal açımı sırasında gereken bıçak darbelerinde metal bıçakların çok daha fazla doku hasarı oluşturduğu kanıtlanmıştır. Safir FUE saç ekiminin en çok tercih edilme sebeplerinden biri de gerçek safir bıçak kullanılmasıdır. Üstelik greftlerin büyüklüğüne en uygun şekilde kanalları açtığımız ve greftleri sağlam bir şekilde yerleştirdiğimiz Safir FUE saç ekimi yönteminde hastamızın hayal ettiği saçlara kavuşması mümkündür. Safir FUE saç ekimi işleminde başka avantajlar da bulunmaktadır:

Safir kullanımı sayesinde antibakteriyel özellik kazanan bıçaklar ile sağlıklı bir saç ekimi gerçekleştirilmesi.

Safir bıçakların körelmeyen bir yapıya sahip olması sebebiyle rahat bir saç ekimi işlemi oluşmaktadır.

Saç ekimi için gerçekleştirilen kanal açma aşamasında safir bıçakların doku hasarını minimuma indirmesi sayesinde iyileşme sürecinin kısalması ve istenilen saçlara daha kısa sürede kavuşulması.

Greftlerin safir bıçak ile açılan kanallara sağlam bir şekilde yerleştiriliyor olması sayesinde saçların iyileşme sürecinde deformasyona uğramaması.

Bu avantajlarla birlikte saç ekimi işlemleri bilinen aşamalarla uygulamaktayız. Bireylerin hayalini kurduğu saç görünümünü yaratmak için Safir FUE saç ekimi en doğru seçeneklerden biridir.

Smooth FUE (Sedasyonlu) Saç Ekimi

Saç ekimi işlemlerinden hemen önce ekimin yapılacağı alan dezenfekte edildikten hemen sonra uyuşturulmaktadır ve bunun için anestezik uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Smooth FUE saç ekiminde sedasyon kullanılarak hastanın en rahat ve en konforlu şekilde işlemi gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Sedasyon anestezi için başvurulan bir yöntemdir ve farklı avantajlara sahiptir:

İşlem sırasında hastanın bilinci açıktır.

İşlem devam ederken hasta her türlü ihtiyacını karşılayabilir ve iletişim kurabilir.

Hasta işlem öncesinde beslenmesini gerçekleştirebilir.

Safir FUE ve Smooth FUE Yöntemi İle Hayalinizdeki Saçlar Size Çok Yakın!

Bu iki saç ekimi yöntemi ile bireyler hayalini kurdukları saçlara kavuşabilmektedir. FUE saç ekimi yöntemleri ile hem acısız hem de etkili saç ekimi gerçekleştirmekteyiz. Üstelik bu iki FUE yöntemini bir arada kullanabilmek de mümkündür. Zen Poliklinik bünyesinde en başarılı şekilde gerçekleştirdiğimiz FUE saç ekimi yöntemleri ile kusursuz sonuçlar artık imkansız değil. Şiddetle tavsiye ettiğim saç ekimi yöntemi olan Safir FUE ve Smooth FUE yöntemleri için kliniğimizi ziyaret ederek ben ve ekibim ile görüşme sağlayabilirsiniz.

Uzm. Dr. Murat Konakçı

Anestezi & Saç Ekimi

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