G7'den DSÖ'ye Covid-19'un kökenleri hakkında soruşturma çağrısı

G7, koronavirüsün kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi, Galler'e bağlı Cornwall'daki Carbis Koyu'nda 11-13 Haziran'da gerçekleştiriliyor.

Zirvenin ikinci gününde ise gündem tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs oldu

Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri, koronavirüsün kökenleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülecek şeffaf ve bilime dayalı soruşturma çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, G7'nin ihtiyacı olan ülkelere gelecek yıl içinde toplam 1 milyar doz koronavirüs aşısı hibe edeceği de bildirildi.

COVİD-19, İLK KEZ VUHAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, koronavirüs salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.