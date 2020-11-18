Gargara, laboratuvar ortamında koronavirüsü etkisiz hale getirdi

Gargaranın, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ağız gargaralarının koronavirüs üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi.

Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü.

30 SANİYEDE ETKİSİZ HALE GETİREBİLDİĞİ GÖZLEMLENDİ

Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi.

Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, koronavirüs için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi.

"İNSANLAR GARGARAYI MASKE TAKMA GİBİ ÖNEMLİ BİR RUTİN HALİNE GETİREBİLİR"

Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu.

Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının koronavirüsü etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.