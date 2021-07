Gastrit tedavisi için etkili ipuçları

Semptomları azaltmaya ve rahatsızlığı gidermeye yardımcı bazı ipuçları ile gastrit tedavisini destekleyebilirsiniz. İşte akılda tutulması gereken gastrit tedavisine yardımcı ipuçları.

Gastrit tedavisinde beslenme, sindirim sisteminin dinlenmesini sağlayarak semptomların kötüleşmesini önlediği için tedavinin temel bir parçasıdır. Bunun için bireyin doğal baharatlarla ve sossuz hazırlanması gereken bakliyat, meyve, sebze, beyaz et ve balıktan zengin bir diyet yapması önerilir.

Buna ek olarak, gastrit semptomlarını kötüleştirebilecekleri için kızarmış yiyecekler, paketli kekler ve önceden pişirilmiş yemekler gibi endüstriyel yiyeceklerden kaçınmak da önemlidir.

Ayrıca gastrit tedavisi için her gün uygun sıvı miktarını almak, daha kısa aralıklarla az miktarda yemek yemek, alkollü içecek ve kahve tüketiminden kaçınmak da önemlidir.

Midede ağrı veya yanma 3 günden fazla sürerse veya artarsa ​​veya kusma gibi sorunlar yaşarsanız, uygun tedaviye başlamak için mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almanız gerektiğini unutmayın.

GASTRİTİN NEDENLERİ

Gastrit tedavisi, soruna neden olan şeye bağlı olacaktır ve bu nedenle herhangi bir çözüme veya diyete başlamadan önce bir uzmana gitmek gerekir. Çoğu hastada gastrit genellikle iyileşse de, başta ülser olmak üzere komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Gastritin en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

- Alkol tüketimi,

- Aspirin veya antienflamatuarlar gibi bazı ilaçların alınması,

- Helikobakter pilori enfeksiyonu (gastritin en yaygın nedeni),

- Bağışıklık bozuklukları,

- Uyuşturucu maddeler gibi toksinlerin tüketimi,

- Mide veya safra kanalında ameliyattan sonra ortaya çıkabilen safra reflüsü,

- Yüksek stres dönemleri,

- Tüberküloz veya frengi gibi bulaşıcı bir hastalığa ve sitomegalovirüs, herpes simpleks veya su çiçeği gibi virüslere maruz kalma.

GASTRİT TEDAVİSİ İÇİN İPUÇLARI

Gastrit tedavisine ek olarak rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilecek bazı ipuçlarını deneyebilirsiniz.

Enflamasyonu en aza indiren bir diyet seçin

İltihap önleyici bir diyet uygulamak, hastalığın semptomlarını hafifletebilir, çünkü gastritin nedeni tam olarak mide zarının iltihaplanmasıdır. Bir yemek günlüğü tutmak çok yardımcı olacaktır. Yemek günlüğü ile hangi besinlerin gastriti tetiklediğini ve hangilerinin size iyi geldiğini kolaylıkla tespit edebilirsiniz.

İltihaplanmaya yaygın olarak katkıda bulunan gıdalar şunlardır:

- İşlenmiş gıdalar

- Glüten

- Asidik gıdalar

- Süt ürünleri

- Tatlı yiyecekler

- Baharatlı yiyecekler

- Alkol

Sarımsak yardımcı olabilir

Araştırmalar, sarımsak tüketmenin gastrit semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kendinize sarımsak suyu hazırlayabilir, yemeklere ekleyebilir veya kurutup çeşitli tariflerde kullanabilirsiniz.

Probiyotiklerin faydalanın

Probiyotikler harika bir seçenektir, sindirimi iyileştirmeye ve bağırsak hareketlerini uyarmaya yardımcı olabilirler. İyi bakterileri sindirim sistemine sokma yeteneğine sahip olarak probiyotikler, gastrite neden olan H. pilori'nin yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilirler.

Probiyotik içeren yiyecekler yemek de gastrit semptomlarını iyileştirebilir. Bu yiyecekler şunlardır:

- Yoğurt

- Lahana turşusu

- Kombu çayı

- Kefir

Çay için

Araştırmalara göre, haftada en az bir kez yeşil veya siyah çay içmek, sindirim sistemindeki H. pilori'yi azaltmaya yardımcı olabilir. Enfeksiyonu önlemeye yardımcı olan antibakteriyel özellikleri nedeniyle, çayınıza limon veya bal gibi yan ürünler de ekleyebilirsiniz.

Uçucu yağlar

Limon otu, nane, zencefil ve karanfil dahil olmak üzere H. pylori'ye karşı direnci artırmaya yardımcı olabilecek birkaç uçucu yağ vardır. Uçucu yağların kullanımı çok çeşitlidir ve gastrit semptomlarını hafifletmek için nasıl kullanılabileceği konusunda bir tıp uzmanına danışılmalıdır.

Hafif yiyecekleri seçin

Gastrit varlığında mutlaka hafif gıdalar tüketilmelidir. Ağır öğünlerden kaçınılmalıdır. Gün boyunca küçük porsiyonlarda yemek yemek, sindirim sürecini kolaylaştırmaya ve gastrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. İşlenmiş yiyeceklerden uzak durulmalıdır.

Özellikle sık hazımsızlık yaşıyorsanız, mide asidinin etkilerini hafifletmeye çalışmak için daha küçük öğünleri daha sık yiyin. Yağlı, kızarmış veya baharatlı yiyecekler gibi tahriş edici yiyeceklerden kaçının.

Bilinçsiz ağrı kesici kullanımından kaçının

Aspirin, ibuprofen veya diğer reçetesiz ağrı kesiciler bilinçsizce aşırı kullanıldığında mide astarını etkileyebilir ve gastriti şiddetlendirebilir.

Elma sirkesini deneyin

Elma sirkesi tüketmenin, sindirim sistemi iltihabını hafifletmek de dahil olmak üzere birçok olumlu sağlık yararına sahip olabileceği bilinmektedir. Asetik asit ile birlikte sirke ayrıca vitaminler, mineral tuzlar, amino asitler, polifenolik bileşikler (antioksidan özelliklere sahip) ve uçucu olmayan organik asitler içerir.

Elma sirkesi midede fazla asit üretimini azaltıp, dengeyi geri kazandırabilir. Ayrıca mide zarına zarar veren mikroorganizmaları da öldürebilir. Sirkeye ayrıca bal ekleyerek, yumuşatıcı özelliği sayesinde hasarlı mide zarını yatıştırmaya yardımcı olabilirsiniz.

1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 çay kaşığı bal ve 1 bardak su ile hazırlayacağınız karışımı günde 1 veya 2 kez içerek gastrit semptomlarını hafifletebilirsiniz.

Karbonatı deneyin

Karbonat da tıpkı elma sirkesi gibi aşırı mide asidiyle ilişkili gastriti tedavi edebilir. Aslında pankreasınız bağırsaklarınızı korumak için doğal olarak karbonat üretir. Emilebilir bir antasit olarak, karbonat mide asidini hızla yok eder ve gastrit semptomlarını giderebilir.

Karbonatın, vücudun doğal ürettiği karbonat etkilerini taklit ettiği düşünülmektedir. Ancak, karbonat tüketiminin herkes için uygun olmadığını unutmayın. Karbonat toksisitesinin en yaygın nedeni aşırı kullanımdır. Düşük sodyum diyetindeyseniz karbonat kullanmaktan kaçınmalısınız. Yarım çay kaşığı kabartma tozu, günlük önerilen sodyum alımının yaklaşık üçte birini içerir.

1 çay kaşığı karbonat ve 1 bardak su ile hazırlayabileceğiniz karışımı gastrit semptomlarınız olduğunda içebilirsiniz. Ancak aşırı kullanımın çeşitli zehirlenmelere yol açabileceğini unutmayın.

Yeterli C vitamini alın

C vitamini, yaralanmalardan kaynaklanan mide mukozal hasarının tedavisi ve gastritin önlenmesi için hayati öneme sahiptir. Kanınızdaki C vitamini seviyeleri ne kadar düşükse, H. pilori ile enfekte olma olasılığınız o kadar yüksektir. C vitamini eksikliği ardışık olarak mide rahatsızlıkları ile ilişkilendirilmiştir. C vitamini, mide ve bağırsak astarının korunmasında ve iyileşmesinde kilit rol oynar.

Lahana suyu için

Lahana suyu, gastrit için popüler bir doğal çözümdür. C vitamini açısından zengindir, aynı zamanda H. pilori enfeksiyonlarını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olan bir antioksidandır.

Ayrıca, lahana suyu, amino asit L-glutamin ve antioksidan sülforafan için harika bir kaynaktır. Bu bileşikler, mide astarını korumaya ve iyileştirmeye yardımcı olur ve sızdıran bağırsak sendromunu önler ve tedavi eder.

Zencefil tüketin

Zencefil, sindirim sürecini iyileştirmek için sıklıkla kullanılır. Zencefilde, bağırsaktaki serotonin reseptörlerini uyaran ve gastrointestinal sistem için gelişmiş faydalar sağlayan dokuz farklı madde bulunmuştur.

Bu reseptörler, serotonin gastrik hareketlilik artırır ve mide ile ilgili iltihabı azaltabilir. Ayrıca zencefilin güçlü mide bulantısı önleyici faydaları vardır ve bu çok yaygın bir şikayet olduğu için gastriti olan kişiler için çok faydalıdır.

Zencefilin bir mide koruyucu etkiye sahip olduğu bilinmektedir. İki bardak sıcak suya 2-3 dilim taze zencefil ekleyin. Yaklaşık yarım saat dinlenmeye bırakın. Daha sonra yemekten 20 dakika önce için.

Meyan kökü deneyin

Meyan, binlerce yıldır çeşitli kültürlerde hazımsızlık ve mide sorunlarına yardımcı olmak için kullanılan güçlü bir bitkidir. Meyan, midenin mukus astarını iyileştiren sekretin salınımını uyarmaya yardımcı olur. Mukoza zarlarının tahrişini yatıştıran ve gideren bir maddedir. Meyan kökünün gastritte kullanımının sebebi mide zarını korumaya ve iyileştirmeye yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda mide ülserleri ve bir dizi başka sindirim sağlığı sorunuyla bağlantılı H Pylori bakterisine karşı güçlü bir savunmadır.