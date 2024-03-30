Gaziantep Şehir Hastanesi 1,1 milyon hastaya hizmet verdi Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi, açılışından bugüne geride kalan 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti verdi.

İHA

Türkiye, sağlık sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Şehir hastaneleri, yurdun dört bir tarafındaki şehirlerde peyderpey açılmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin hizmet verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açıldığı günden bugüne geride kalan 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 hastaya sağlık hizmet verdiğini açıkladı.

"1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sunuldu"

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nin sağlık hizmeti rakamsal verilerini sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep Şehir Hastanesi, açılışından itibaren yaklaşık 7,5 aylık sürede 1 milyon 100 bin hastaya sağlık hizmeti sundu. 25 bin hastamız hastanede yatarak tedavi gördü. 300 bin üzerinde hastamız acil hizmetlerinden faydalandı. Hastanede 35 bin cerrahi müdahale gerçekleştirildi. Kalp merkezinde 10 binin üzerinde işlem gerçekleştirildi. Perinatoloji merkezi 700 hastaya umut oldu. Toplam 4 bin canlı doğum ile bebekler ailelerine sağlık ve sıhhatli bir şekilde kavuşturuldu.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasında yer alan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmeti sunuluyor.

Hastanede Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma Merkezi de yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)