Gaziantep’te antibiyotik alerjisi komalık yaptı, sağlığına 74 günde kavuştu

Alerjisi olduğu halde antibiyotik iğnesi yapılmasından dolayı komalık olan 2 çocuk annesi, 74 günlük tedaviyle hayata yeniden tutundu.

Gaziantep’te ikamet eden 32 yaşındaki Sultan Cengiz, 3 Ocak’ta şiddetli bel ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Tedavi öncesinde doktorları uyaran Cengiz, antibiyotik ve penisiline alerjisi olduğunu belirtmesine rağmen, antibiyotik içeren iğne yapıldı.

Bir süre sonra fenalaşan Cengiz’in kalbi, vücudunda şişlikler meydana gelmesinin ardından durdu. Kalbi 30 dakika boyunca çalışmayan kadına kalp masajıyla müdahale edildi. Hastanede tedavi altına alınan Cengiz, iyileşmeyince 5 Ocak’ta Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

74 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Genel Yoğun Bakım servisine alınan Cengiz, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Doktor Gülden Kocager, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Halim Bayram ve Hiperbarik Uzmanı Doktor Mehmet Ali Kaplan’ın takibinde tedavi görmeye başladı.

Komaya giren ve bilinci kapalı olan Cengiz’e, ilk olarak Hiperbarik Oksijen tedavisi uygulandı. 74 gün boyunca doktorların özenle takip ettiği Cengiz, bir ay önce ellerini ve ayaklarını oynatarak tepki vermeye başladı.

YOĞUN BAKIMDAN ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Antibiyotiğe alerji olmasından dolayı tedavisinde kullanılan ilaçlar özenle belirlenen 2 çocuk annesi Cengiz, 74 günün ardından iyileşerek ölümden döndü. Yoğun bakım servisinden kendisini iyileştiren ekibin alkışlarıyla uğurlanan Cengiz, yeni hayatına merhaba dedi.

74 günlük tedavi sürecini anlatan Doktor Gülden Kocager, hastanın alerjisini tetikleyebilecek hiçbir ilacı vermediklerini belirterek, sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini dile getirdi.

“KENDİMİ HİÇBİR AN BIRAKMADIM”

Hastaneye ilk geldiği anda kendinde olmadığını aktaran Sultan Cengiz, 2 ay boyunca hiçbir şey hissetmediğini, 1 ay kadar önce kendine geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Ondan sonra süreç çok iyi bir şekilde geçti. Doktorlar ve hemşireler benimle çok iyi ilgilendiler. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ölümden döndüm. Çok şükür şu anda hayattayım. En kısa zamanda ayağa da kalkacağım inşallah. 3 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordum. Kendimi hiçbir an bırakmadım. O yüzden de iyi durumdayım.”





“İLAÇ ALERJİSİNDEN DOLAYI KALBİ DURUYOR”

Doktor Gülden Kocager ise hastada yaklaşık 3 ay önce kadar bir ilaç alerjisinden dolayı kalp durması gerçekleştiğini söyledi. Kalp durmasına bağlı olarak bir resütasyon süreci yaşandığını aktaran Kocager, 2 gün farklı bir hastanede tedavi görmesinin ardından hastanın kendi hastanelerine sevk edildiğini söyledi.

Hastanın yaklaşık 14 gün boyunca hiperbarik oksijen tedavisi gördüğünü söyleyen Kocager, şu açıklamalarda bulundu:

“O süreç biraz zor geçti. Hasta entübe ve bilinci kapalı olduğu için hareketsiz bir haldeydi. Gözlerini bilinçsiz bir şekilde açıyordu. Hemşirelerde hastaya ciddi destek sağladılar. Hastada ufak iletişimler fark edildiğinde tedavi daha iyiye gitti. Hasta bize de tepki vermeye başladı. Ancak çok yoğun hareketi yoktu. Bir ay kadar sonra hastanın elinde ve ayaklarında hareketlenme başladı. Hasta bizimle konuşmaya başladı. Ağzını oynatarak yavaştan konuşabildi.

“ENFEKSİYONLA MÜCADELE ETMEK ZOR OLDU”

Şu anda ellerini ve kollarını oynatabiliyor ancak tam olarak yürüyemiyor. O yüzden hastayı bir fizik tedavi merkezine göndermeyi planlıyoruz. Çok şükür güzel bir sonuç aldık. Tabii ki Sultan’da çok gayret gösterdi. Tedavi sürecinde iyi olmak için çabaladı. Enfeksiyonla mücadele etmek zor oldu. Çünkü Sultan’ın antibiyotiğe alerjisi olduğu için her ilacı veremiyorduk. Enfeksiyon doktorumuzda bu süreçte bire bir ilgilendi. Alerjisini tetikleme ihtimali olan hiçbir ilacı vermiyorduk. Farklı ilaçlara geçmemiz gerekiyordu. Her ilaç etki etmediği için ateşi oluyordu. Baya zorlu bir süreç geçirdik. Çok şükür hepsini Allah'ın izniyle atlattık. Genç hasta olduğu için hepimiz iyileşmesini istedik. Verilen bir ilaca karşı alerji gelişmesinden dolayı hastalanıyor. Çok şükür kalbi durmasına rağmen hayata döndürebildik. Çünkü bazı hastalar hiç dönemeyebiliyorlar.”