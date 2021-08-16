Gaziantep'te iki kalbi olan Murat, baba olmak için 9 yıl bekledi

Gaziantep'te iki kalbi olan Murat, baba olmak için 9 yıl bekledi

Kartagener Sendromu nedeniyle yıllarca çocuk sahibi olamayan Murat Ceylan, İstanbul’da gerçekleştirilen özel bir tüp bebek tedavisi sonucu kızı ‘Ömür’ü kucağına aldı.

Gaziantep'te doğuştan iki kalbi olan ve soldaki kalbi çalışmayan Murat Ceylan ile Duygu Ceylan çifti, çocukları olmayınca Gaziantep'te bir tüp bebek merkezine başvurdu.

6 yıl boyunca birçok merkezde tedavi gören Murat Ceylan, rahatsızlığının kaynağını öğrenemedi.

İSTANBUL'DA TEDAVİ OLDU

İki ameliyat geçirmesine rağmen çocuk sahibi olamayan Ceylan, pratisyen bir doktorun tavsiyesi ile İstanbul'da özel bir kliniğe başvurdu. Bahçeci Tüp Bebek Merkezi doktorları tarafından testleri yapılan ve detaylı tedaviye alınan Murat Ceylan'ın hastalığının, Kartagener Sendromu olduğu belirlendi. Baba Ceylan'a, ileri tekniklerin kullanıldığı özel bir tüp bebek tedavisi uygulandı.

HASRETLERİ 'ÖMÜR' BEBEKLE SON BULDU

Ceylan çifti, tedavinin ardından çocuk sahibi oldu. Aile, 3 aylık bebeklerine Ömür ismini verdi.

Gaziantep'te iki kalbi olan Murat, baba olmak için 9 yıl bekledi ViDEO

“BİTTİ DEDİĞİMİZ YERDE HAYAT YENİDEN BAŞLADI”

9 yılın ardından kızını kucağına almanın mutluluğunu yaşayan baba Murat Ceylan, bu süreçte pes etmemek gerektiğini söyledi. Sorunun kendisinden kaynaklı olduğunu bildiği için yıllar boyunca çok yıprandığını ve psikolojik bunalıma girdiğini belirten Ceylan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şimdilerde çocuğunun geleceği için iş aradığını belirten genç adam, “Doğuştan iki tane kalbim var. Biri sağda biri solda. Sol taraftaki kalbim çalışmıyor, sağ taraftaki kalbim çalışıyor. Diğer organlarımın da hepsinin yeri farklı. Tıptaki ismi Kartagener ve Situs İnversus olarak geçiyor. Aynı zamanda astım ve akciğer yetmezliğim var. Sebebi açıklanamayan bir kısırlık hastalığım vardı. Tüp bebek için çok klinik gezdik. Tedaviler oldum, ameliyatlar oldum. Yine hacısına hocasına da gittik. Her yere koşturduk ancak bir sonuç alamadık. Bu kısırlığın sebebinin kalp sorunumdan kaynaklandığını bilmiyorduk. Bunu bir gün hastaneye gittiğimde bir pratisyen doktor tahmin etti. Onun tavsiyesi ile İstanbul'da bir kliniğe başvurduk, tedavimizi yaptılar.” diye konuştu.

"EN GÜZEL MUTLULUKMUŞ”

Çocuk sahibi olmak isteyen ailelere seslenen Murat Ceylan, “Çok yıpranmıştım ama aileler asla umudumuzu kaybetmeyin. Bu durumda olan insanlara sesleniyorum. Hiçbir zaman umutlarını kaybetmesinler. Asla ‘bitti’ demesinler çünkü bitti dediğiniz yerde başlıyor. Şu anda bizim kızımız kucağımızda 3 aylık oldu, ismini Ömür koyduk. Tabii bu mutlu haberi alırken biz inanamadık. Sonuç pozitif olduğu halde inanamadığımız için farklı farklı hastanelerde testler yaptırdık. Halen inanamıyoruz bizim çocuğumuz olduğuna. Dünyadaki görülebilecek yaşanabilecek en büyük mutluluk evlat mutluluğuymuş.” ifadelerini kullandı.

Hastalığı nedeniyle uzun süre işsizlik yaşadığını da belirten Ceylan, “Büyüklerimden çocuğumun rızkı için bir iş desteği bekliyorum.” dedi.