İlk evlatlarını SMA Tip-1 nedeniyle 2 yaşındayken toprağa veren Annaç çifti, hastalığa yakalanan ikinci evlatları Esila’nın da aynı kaderi yaşamaması için mücadele veriyor.

Gaziantep’te ikamet eden Senem-Abdullah Annaç çifti, 2 yaşındaki evlatları Abdulgani’yi 2019 yılında Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastalığından yitirdi.

6 aylıkken teşhisi konulan Abdulgani bebek, 1 buçuk yıllık tedaviye rağmen kurtarılamadı.

İlk evlatlarını kaybetmelerinden kısa bir süre, Annaç çifti ikinci çocukları olan Zeynep’i sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı.

Zeynep'in ardından, Kasım 2020’de dünyaya gelen 3'üncü çocukları olan Esila’ya ise, henüz 20 günlükken SMA teşhisi konuldu.

DHA’nın haberine göre; bir çocuklarını daha aynı hastalıktan kaybetmek istemeyen aile, Esila'nın tedavi olabilmesi için Gaziantep Valiliği'nden onay alarak yardım kampanyası başlattı.

Kızlarının tedavi olabilmesi için mücadele ettiklerini söyleyen anne, Esila'nın durumunun ilerlediğini, az zamanlarının kaldığını, ikinci defa evlat acısı yaşamaktan korktuğunu belirtti.

“Oğlumu yoğun bakıma aldıklarında 6 aylıktı”

Tedavi için gerekli paranın şu ana kadar yüzde 30'luk kısmını toplayabildiklerini dile getiren Senem Annaç, şu ifadeleri kullandı:

''Esila'yı tedavi ettirmek için uğraşıyoruz. Durumu gittikçe ilerliyor, bu nedenle de zamanımız azalıyor. Kampanyamız devam ediyor ve biz de evladımızı kaybetmemek için savaş veriyoruz.

Şu an rahatsızlığından dolayı ayaklarının üzerine basamıyor ve yürüyemiyor. Daha önce de aynı hastalıktan oğlumu kaybettim. Oğlumu yoğun bakıma aldıklarında 6 aylıktı.

Oğlumu görebilmek için 1,5 yıl yoğun bakımlarda bekledim. Kokusuna hasret kaldım. Esila'yı da yoğun bakımlara koymak ve kaybetmek istemiyorum. Aynı acıyı bir anne olarak tekrar yaşamak istemiyorum.”

Gaziantep'te ilk evlatlarını SMA'dan kaybeden aile, ikinci çocukları için mücadele ediyor ViDEO







Abdullah Annaç ise, kızının tedavi edilebilmesi için 1 milyon 800 bin dolar gerektiğini, paranın toplanması halinde tedavi için Dubai'ye gidileceğini, kızını da ilk çocukları gibi kaybetmek istemediklerini kaydetti.

“SMA hastalıklarında iki kez izin alınabiliyor ve bu bizim son iznimiz”

Şu ana kadar 545 bin dolar toplandığını ve kampanyada son 4 ayına girildiğini belirten Abdullah Annaç, ''SMA hastalıklarında iki kez izin alınabiliyor ve bu bizim son iznimiz. İzin süremizin dolmasına da son 4 ay kaldı. Bu sürede Esila'nın da ağabeyi gibi olmasını istemiyoruz.





“Daha önceki evladımı kaybetmemek için de çok mücadele ettim”

Hastalığı ilerlemeden tedavi ettirmek için mücadele ediyoruz. Daha önceki evladımı kaybetmemek için de çok mücadele ettim. O zaman bu ilaç yoktu. Şu an böyle bir imkan varken 2'nci defa evlat acısı yaşamak istemiyorum. Esila için zamanımız azalıyor. O yüzden tüm hayırseverlerden destek bekliyorum.” ifadelerini kullandı.