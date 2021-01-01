Gaziantep'te Sinan Kahraman, 26 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınan eşi Miyese Kahraman’ın geçtiği koridora gül yaprakları döktü.

Gaziantep'te 3 çocuk annesi Miyese Kahraman, rahatsızlanınca Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kahraman’ın burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca tedaviye alındı.

SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Yoğun bakım ünitesinde tutulan Kahraman, 26 gün boyunca solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördü.

Yaşama şansı yüzde 10 olarak değerlendirilen Miyese Kahraman, sağlık görevlilerinin çabasıyla hayata tutunmayı başardı.

'GÜL DÖKTÜM YOLLARINA' ŞARKISI ÇALINDI

Miyese Kahraman'ın yapılan son kontrollerinde normal servise alınması kararlaştırıldı. Miyese Kahraman, yoğun bakım ünitesinden sağlık görevlileri tarafından tekerlekli sandalye ile çıkarılırken, 'Gül Döktüm Yollarına' şarkısı çalındı.

Gaziantep'te koronavirüs hastası 26 gün sonra yaşama tutundu VİDEO

EŞİNE ÇİÇEK VERDİ

Sağlık görevlilerinin alkışlarla destek olduğu Miyese Kahraman şaşkınlık yaşarken, yanına gelen Sinan Kahraman eşine çiçek verdi. Sinan Kahraman, daha sonra çalınan şarkı eşliğinde eşinin tekerlekli sandalye ile geçtiği koridora gül yaprakları döktü. Miyese Kahraman, sağlık ekiplerine özverilerinden ve çabalarından dolayı teşekkür etti.

"3 ÇOCUĞUNUN OLMASI BİZİ DAHA ÇOK KAMÇILADI"

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Gülseren Elay, Miyese Kahraman'ın oldukça ağır geçirdiği süreçte yaşam şansının yüzde 10'un altında olduğunu belirterek, "26 gün solunum cihazına bağlı kaldı. Hastamızı çok yakından takip ettik. Yoğun çaba sonucu yaşama döndürdük. Miyese’yi uyandırdığımızda alkışlarla, yollarına güller serperek yoğun bakımdan uğurladık. Hastamızın 3 çoçuğunun olması, aileden; çocukların bu süreçteki yaşadıkları ile ilgili aldığımız duyumlar, hastalık ile mücadelemizde bizi daha çok kamçıladı. Miyese’nin başından bir saniye bile ayrılamadık, tek isteğimiz çocukların annelerine kavuşmasıydı." dedi.