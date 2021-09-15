Gebelik diyabeti çocuklarda görme sorunlarına neden olabilir

Bazı kişilerde hamilelikte insülin fonksiyonunun değişmesiyle birlikte ortaya çıkabilen gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti), kontrol altında tutulmazsa anne karnındaki bebeğe zarar verebiliyor.

Gebeliğin 25. haftasında kadınlar genellikle glikoz testi adı verilen bir test yaptırırlar. Amaç, hamile kadınların yüzde 9'unu etkileyen gestasyonel diyabeti tespit etmektir. Bazen hamilelik hormonları insülin fonksiyonunu değiştirebilir ve kan şekerinde artışa neden olabilir. Bu artış gebelikte ve fetüste zorluklara neden olabilir, bu nedenle kontrol altında tutulması önemlidir.

Fetüsün geliştirebileceği problemler arasında görme sorunları oldukça büüyk bir sorun olarak ön plana çıkıyor. Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği Dergisi tarafından yayınlanan yeni bir araştırmada, hamilelikten önce veya hamilelik sırasında diyabeti olan annelerin, çocuklarında göz problemleri riskinin daha fazla olduğu ortaya konuldu.

GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ BOZUKLUĞA DÖNÜŞEBİLİR

Gestasyonel diyabeti olan annelerin çocuklarında en yaygın görme bozukluğu biçimlerinden olan hem miyopi hem de astigmat riskinin yükseldiği gözlemlendi. Birlikte ele alındığında, bu sorunlar dünya çapında en yaygın ikinci sağlık sorunudur ve düşük dereceli olanlar gözlük veya kontakt lenslerle optik olarak düzeltilebilirken, yüksek dereceli olanlar ciddi ve geri döndürülemez bir görme bozukluğuna dönüşebilir.

Son yıllarda göz bozuklukları oranında hızlı bir artış olması, genetik olmayan faktörlerin gelişiminde önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Daha önce yapılan araştırmalar, ciddi görme bozukluklukları olan kişilerin doğumdan önce doğuştan göz kusurlarına sahip olabileceğini göstermiş, bu da fetüsün anne karnında maruz kaldığı koşulların gelecekteki gelişimde rol oynayabileceğini ortaya koymuştu.

Hamilelik sırasında annenin hiperglisemisi (yüksek kan şekeri), retinaya ve optik sinire zarar verebilecek yüksek seviyelerde fetal kan şekerine neden olabilir ve göz sağlığında değişikliklere yol açabilir.