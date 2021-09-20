Gece artan egzama kaşıntıları ile baş etmenin 8 yolu

Gün içerisinde en çok geceleri kendini göstermeye meyilli bir cilt hastalığı olan egzamanın kaşıntı ataklarını tetikleyen nedenler ve azaltmanın yolları…

Egzama veya dermatit, kaşıntı, iltihaplanma, şişme ve çatlamış cilt lekelerine neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Özellikle mevsim geçişlerinde ve sert geçen kış aylarında ise cilt kuruluğuna bağlı olarak semptomları artmaktadır.

Egzama geceleri alevlendiğinde, rahatsızlık uykuya dalmayı zorlaştırabilir. Egzama semptomları genellikle geceleri kötüleşir ve uykuyu böler veya geciktirir. İlaçlar, ıslak sargılar, ilaçlı banyolar ve diğer yöntemler, egzaması olan kişilerin iyi bir gece uykusu çekmelerine yardımcı olabilir. Egzamaya bağlı uyku bozukluğu yetişkinlerde yaygın olarak görülür. Ayrıca uyku bozukluğu, egzamalı çocukların yüzde 83'ünde de görülür ve bu durum yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Egzama semptomlarının neden geceleri alevlendiğini ve bunları nasıl önleyebileceğinizi öğrenmeye ne dersiniz? İşte, egzama hakkında bazı ipuçları…

EGZAMA SEMPTOMLARI NEDEN GECELERİ ALEVLENİR?

Egzama semptomları geceleri daha da kötüleşebilir. Araştırmacılar egzamaya neyin neden olduğundan emin değiller, ancak çeşitli genetik ve çevresel faktörler söz konusu olabilir.

Egzama semptomları birkaç nedenden dolayı geceleri daha kötü hissedebilir:

- Vücudun uyku ve uyanma döngüleri nedeniyle, bir kişinin sıcaklığı geceleri düşer ve bu da cildin kaşınmasına neden olabilir.

- Gündüz nemlendirilen cildin gece tekrar kurumaya başlaması egzamayı tetikleyebilir.

- İnsanların uykularında kaşınma olasılığı daha yüksektir, bu da kaşıntıyı daha da kötüleştirebilir.

İnsanlar gece boyunca farkında olmadan birkaç kez uyanma eğilimindedir. Geri çekilemeyecek kadar uykulu oldukları için kaşınıyor olabilirler. Bu, kaşıntıyı daha da kötüleştirebilir ve bu da uykuyu daha da kesintiye uğratabilir.

GECE EGZAMA ETKİLERİNİ AZALTMANIN YOLLARI

Gece egzama alevlenmelerini önlemenin en iyi yollarından biri, yatmadan önce tetikleyicilerden kaçınmaktır. Aşağıdaki ipuçları, geceleri egzama kaşıntısını önlemeye yardımcı olabilir:

1. Yatmadan önce iyice nemlendirin

Yatmadan önce yağ bazlı bir nemlendirici veya steroid krem ​​gibi ilaçlı bir krem ​​kullanın.

2. Geceleri banyo yapın

Düzenli olarak banyo yapmak cildi nemli tutmak ve enfeksiyonları önlemek için önemlidir. Nemi tamamen hapsetmek için her zaman banyodan sonra 3 dakika içinde nemlendirin.

3. Islak sargı tedavisini kullanın

Cildiniz gece kurumaya meyilliyse, nemlendirdikten sonra etkilenen bölgeye nemli bir bez sarmayı deneyin. Sargıyı gece boyunca bırakmak cildin nemli kalmasına yardımcı olabilir.

Sert kumaşlardan kaçının. Yün veya polyester gibi cildi tahriş edebilecek kumaşlardan yapılmış çarşaf veya pijama kullanmayın. Yüzde 100 pamuktan yapılmış giysiler ve nevresimler cilde daha naziktir.

4. Yatmadan önce alerjenlerden kaçının

Egzaması olan birçok kişinin de alerjisi vardır ve reaksiyonlar egzama semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Geceleri evcil hayvan kepeği ve polen gibi yaygın alerjenlerden uzak durmaya yardımcı olabilir.

5. Melatonin deneyin

Yapılan bir araştırma, melatonin takviyesinin egzamalı çocukların ve yetişkinlerin daha hızlı uyumasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

6. Yatarken eldiven giyin

Kaşımayı zorlaştırmak, geceleri egzama kaşıntısını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bazı insanlar tırnaklarını kısa tutarak veya yatağa eldiven giyerek rahatlar.

7. Yatak odasını serin tutun

Terlemek veya sadece sıcak hissetmek cildin kaşınmasına neden olabilir.

8. İyi bir uyku düzenine girin

Her gece aynı saatte uyuyun ve yatmadan önce okuma veya meditasyon gibi rahatlatıcı bir aktivite için zaman ayırın.