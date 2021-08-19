Gece çalışmak, kalp ritim bozukluğu riskini artırıyor

Yeni araştırma, gece vardiyasında çalışanların kalp ritim bozukluğuna yakalanma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Gece vardiyasında çalışanlarla ilgili hayati öneme sahip bir çalışmaya imza atıldı.

European Heart Journal'da yayınlanan ve Şanghay Ciao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yürüttüğü çalışmada, 286 bin 353 çalışanın sağlık verileri incelendi.

GECE ÇALIŞANLARDA KALP RAHATSIZLIĞI TEHLİKESİ

Araştırmacılar, gece vardiyasında çalışanlarda düzensiz ve genellikle hızlı kalp ritmine neden olan kalp rahatsızlığı atriyal fibrilasyon (AF) gelişme riskinin, gündüz çalışanlara göre daha yüksek olduğunu tespit etti.

GÜNDÜZ ÇALIŞANLARA KIYASLA RİSK YÜZDE 12 FAZLA

Çalışmada; sürekli gece vardiyasında çalışanların, gündüz çalışanlara kıyasla atriyal fibrilasyon riskinin yüzde 12 arttığı saptandı. 10 yıl veya daha uzun süre ayda ortalama 3 ila 8 gece çalışanlarda, atriyal fibrilasyon görülme riskinin gündüz çalışanlarına kıyasla yüzde 22'ye yükseldiği belirtildi.

GECE VARDİYASINDA ÇALIŞANLARLA İLGİLİ KRİTİK SONUÇ

Araştırma ekibinden Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü'nden Lu Çi, yaptığı açıklamada, "10 yıldan fazla gece vardiyasında çalışan kadınların erkeklere göre atriyal fibrilasyona yakalanma riskinin daha fazla olduğunu gördük. Gece çalışan kadınların bu rahatsızlığa yakalanma risklerinin gündüz çalışanlara göre yüzde 64 daha fazla olduğunu belirledik." ifadesini kullandı.

FİZİKSEL AKTİVİTEDE BULUNMANIN ÖNEMİ

Lu, ayrıca haftada 150 dakika veya daha fazla orta yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunanların ömür boyu gece vardiyası çalışmasına maruz kaldıklarında yetersiz fiziksel aktivitede bulunanlara göre daha düşük atriyal fibrilasyon gelişme riskine sahip olduğunun saptandığını belirtti.