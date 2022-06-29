Gece sürüş zorluğu yaşıyorsanız dikkat! Katarakt kendini böyle gösteriyor...

Göz lensinin kısmen veya tamamen bulanıklaşmasıyla ortaya çıkan katarakt, genellikle ileri bir aşamaya kadar tespit edilmez, çünkü bu durum ağrısızdır, ancak görme kaybı ilerleyicidir...

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesidir. Körlüğe kadar gidebilen görme kaybına neden olur ve dünya çapında körlüğün önde gelen nedenidir.

Lens şeffaflığını doğal olarak kaybetmekle birlikte yaşlanma nedeniyle de görme keskinliğinde azalmaya neden olur. Vakaların çoğu yaşa bağlı olmakla birlikte, doğumdan itibaren mevcut olan doğuştan katarakt, üveit ve diyabet gibi belirli hastalıklara bağlı katarakt, belirli ilaçların kullanımına bağlı katarakt ve göz travmasına bağlı katarakt gibi başka türler de vardır.

Katarakt nasıl oluşur?

Göz merceği, göz küresinin arkasında bulunan her iki tarafta şeffaf, yuvarlak bir mercektir. Normal lens şeffaftır. Işığın geçmesine izin verir ve ışınların görüntüleri net bir şekilde algılayan retina üzerinde birleşmesini sağlar. Görüşün sağlıklı ve keskin olması için lens, sabit nesneden olan mesafeye bağlı olarak eğriliğini ve odaklama gücünü değiştirerek odaklanır. Görüş tüm mesafelerde açıktır.

Lens, uzak görüşte, yakın görüşte ve birinden diğerine geçişte önemli rol oynar. Mercek esas olarak su ve proteinlerden oluşur ve merceğin şeffaflığını sağlamak için çok hassas bir dengede bulunur. Proteinler değişip çözünmeyen amiloid cisimleri oluşturursa, lens bulanıklaşır ve görme azalır. Bu durumda katarakt meydana gelir.

Katarakt dünyadaki körlüğün ilk nedenidir, körlük vakalarının yaklaşık yüzde 50'sinden sorumludur.

Kataraktın nedenleri

En yaygın katarakt yaşa bağlı ortaya çıkandır. Yaşlanma ile lensin opaklaşması artar. Yaşla birlikte onu oluşturan proteinler değişir ve donuklaşır.

Katarakt ayrıca travmaya bağlı gelişebilir. Gözde yara sonrası katarakt meydana gelebilir. Yüksek miyopi ve pigmenter retinopati gibi önceden var olan bir göz hastalığı ve göz ameliyatı nedeniyle de katarakt tetiklenebilir.

Diyabet ve paratiroid sekresyonunun yetersizliği (kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen bezler) gibi bazı kronik hastalıklar da katarakta neden olabilir.

Yenidoğanlarda da katarakt oluşabilir, buna konjenital katarakt denir. Görülme sıklığı 10 binde 3'tür. Vakaların yüzde 25'inde annenin hamileliği sırasında bir olay (kızamıkçık, bazı toksinler vb.) meydana gelmiştir. Yüzde 25'inde ise kalıtsal bir durum söz konusudur. Vakaların yüzde 50'sinde ise hiçbir neden bulunamaz.

Bazı faktörler katarakt riskini artırır. Bunlar arasında sigara içmek, yüksek alkol tüketimi ve ultraviyole ışınlarına maruz kalma bulunur.

Kataraktın en yaygın belirtileri

Katarakt birçok farklı göz sorununu beraberinde getirir. İşte kataraktı gösteren en yaygın belirtiler.

Bulanık görme

Katarakt, görmede genel bir azalmaya neden olur veya görme alanının belirli bir alanını bulanıklaştırabilir. Bulanık görme ana belirtidir. Çoğu hasta görme azalmasından şikayet eder, ancak katarakt gizli olabilir, bazı kişiler bunu hemen fark edemez. Diğer hastalıklardan, özellikle glokomdan ayırt etmek zor olduğu için katarakt çoğu zaman erken dönemde tespit edilemez.

Renklerin cansız algılanması

Gözün bulanıklaşması nedeniyle renkler giderek daha donuk hale gelir. Örneğin beyazlar daha sarı görünür. Ancak bu değişim süreci o kadar uzun sürer ki, çoğu kişi katarakt ameliyatından sonraya kadar bunu fark etmez. Hastalar genellikle ameliyattan sonra renklerin canlandığını fark ederler.

Işığa ve parlamaya duyarlılık

Daha önce sizi rahatsız etmeyen bir ışık seviyesinin çok rahatsız edici hale geldiğini fark ettiniz mi? Lambaların, farların ve güneşin parlamasından rahatsız mı oluyorsunuz? Parlaklıkları bir çember gibi yayılır, çünkü katarakt göze giren ışığın çoğunu saçar. Katarakt ne kadar gelişirse, ışığın gözün arkasına bir yol bulması o kadar zorlaşır. Bu yüzden net bir şekilde görmek gittikçe zorlaşır.

Gece sürüş zorluğu

Katarakt karanlık ve parlak trafik ışıkları arasındaki kontrastların dengelenmesini zorlaştırır. Ayrıca, çoğu hasta geceleri araba kullanmakta zorlanır. Gözleriniz farlara ve sokak lambalarına karşı çok hassassa veya trafik işaretlerini okumakta zorlanıyorsanız, mutlaka bir uzmana başvurun.

Küçük yazıları okumada zorluk

Küçük yazıları ayırt etmekte zorlanıp zorlanmadığınızı mutlaka kontrol edin. Okuma gözlükleri dahi size yardımcı olmuyorsa, bu durum kataraktı gösterebilir. Gözün içindeki lens, esas olarak su ve proteinlerden oluşur ve proteinler ışığın içinden geçmesine izin verecek şekildedir. Katarakt proteinlerin bir araya toplanmasına neden olduğundan, küçük yazıların ayırt edilmesi zorlaşır. Netlik kaybolur ve gözlerinizin önünde bir film varmış gibi hissetmeye başlarsınız.

Çift görme

Diplopi veya çift görme kataraktın başka bir sessiz belirtisidir. Katarakt öncelikle görmeyi bulanıklaştırır, ancak bu sadece göz merceğinin küçük bir bölümünü etkiler ve kolayca fark edilemez. Ancak katarakt yoğunlaştıkça, lensin daha fazlasını etkiler ve içinden geçen ışığı bozar. Bu nedenle çift görme ortaya çıkabilir.