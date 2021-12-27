Gece terlemesinin beklenmedik 7 nedeni

Hipertansiyon ilaçları gibi çeşitli ilaçların kullanılmasından kanserli bir tümörün varlığına kadar birçok farklı nedenle ortaya çıkabilen gece terlemeleri birçok hastalığın belirtisi olabiliyor.

Ter tuzların, proteinlerin, kolesterolün, amino asitlerin ve azotlu maddelerin çözüldüğü bir sıvıdır. Oda sıcaklığında bir gün boyunca, bir kişi cildi nemlendirmek ve vücudu soğutmak için gerekli olan 400-600 ml ter salgılar.

Ter bezlerinin çalışması, otonom sinir sistemi ve biyolojik olarak aktif maddeleri asetilkolin, pilokarpin ve ayrıca adrenal hormonlar tarafından düzenlenir. Bu nedenle, bir kişi isterse daha fazla veya daha az terleyemez.

Gece ve uyku sırasında, ter salgısı da dahil olmak üzere vücuttaki tüm süreçler yavaşlar. Ancak kişi sıcak bir odada uyursa veya akşam yemeğinde baharatlı yiyecekler yerse terleme işlemi tüm hızıyla devam edebilir. Genellikle bu terleme kendi kendine geçer ve doktor yardımına ihtiyaç duyulmaz.

GECE TERLEMESİNİN BEKLENMEDİK 7 NEDENİ

Ancak bazen bir rüyada artan terleme veya hiperhidroz, özel bir muayene ve tedavi olmadan geçmeyecek nedenlerle ilişkilidir.

İşte gece terlemesinin beklenmedik nedenleri ve yapılması gerekenler.

Menopoz

45-50 yaşından sonra kadınlarda yumurtalıkların işlevi azalır, daha az östrojen üretilir. Buna karşın hipofiz bezi folikül uyarıcı hormonların salınımını arttırır. Bu durum, vücut ısısını hızla artırabilir ve akşamları daha aktif olarak sentezlenir. Bu nedenle, kadınlar bir sıcaklık dalgası hisseder ve çok terlemeye başlar.

Eğer menopoz belirtileriniz varsa mutlaka bir uzmandan yardım alın. Doktor bir muayene yapacak ve uygun görüldüğü taktirde hormon replasman tedavisi önerecektir. Tedavi, menopoz başlangıcını durdurmayacak, ancak hoş olmayan belirtileri azaltacaktır.

Kötü alışkanlıklar

Sigara çok fazla nikotin içerir ve asetilkolinin etkisini bu taklit ederej ter bezlerini uyarır. Uzun süredir aktif olarak sigara içen kişilerde bu etki gece saatlerinde kendini gösterebilir. Alkol tüketimi de, alkolle ilişkili başka bir mekanizmayı harekete geçirir. İnsanlarda, ter bezlerinin işlevini etkileyenler de dahil olmak üzere hormonların üretimi olan termoregülasyon bozulur. Bu nedenle, kötü uykuya artan terleme eşlik eder.

Gece terlemeleri kalıcı hale gelirse, sigarayı bırakın veya en azından yatmadan önce sigara içmeyin. Alkol bağımlılığı durumunda, tedavi olun, aksi takdirde aşırı terlemeye ek olarak başka sağlık sorunları da ortaya çıkabilir.

Endokrin hastalıklar

Endokrin organların hastalıklarında ter bezlerinin çalışması değişir. Bu nedenle, hiperhidroz gelişir. Çoğu zaman hipertiroidizm, şeker hastalığı ve akromegalide aşırı terleme görülür.

Artan terleme tedavisi için bir doktora görünün. Hormon testi isteyecek. Göstergeler normal dışıysa, doğru tedaviyi bulmak için bir endokrinologa gönderileceksiniz.

Uyku apnesi

Uyku apnesi tehlikeli bir durumdur, uyku sırasında ani solunum durmasına neden olur. Aynı zamanda kişi nefes almayı bıraktığını hissetmez, ancak terlemesi yoğunlaşır. Ek bir semptom ağır horlamadır. Uyku apnesi kalp yetmezliği, kalp krizi ve felç riskini artırır ve obez ve hipertansiyonu erkek ve kadınlarda sık görülür.

Çevrenizdeki kişiler uykunuzda çok horladığınızı söylüyorsa ve sabahları baş ağrınız ve şiddetli halsizliğiniz varsa mutlaka bir uzmana başvurun. Kilo vermek, sigarayı ve alkolü bırakmak, sırt üstü yatmamak, uyku hapı almamak da bu süreçte yardımcınız olabilir.

Enfeksiyonlar

Çeşitli enfeksiyonlarda veya kronik hastalığı hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerde bazen gece terlemeleri meydana gelir. Örneğin, tüberkülozda hiçbir belirti olmadan önce gece terlemesi görülebilir. Ateşin eşlik ettiği ataklarda ortaya çıkan terleme sıtma gibi bir hastalığın belirtisi olabilir. Ayrıca yüksek ateşin görüldüğü grip gibi hastalıklarda da gece terlemesi görülebilir

Ateşinizdeki hafif bir artışın eşlik ettiği gece terlemeleri için mutlaka bir uzmana danışın. Ateş şiddetliyse ve özellikle birkaç gün içinde geçmediyse geçmesini beklemeden bir hastaneye başvurun.

İlaçlar

Gece terlemesi bazı ilaçların bir yan etkisi ile ilişkili olabilir. Özellikle antidepresanlar, yüksek tansiyon hastalarının kullandığı beta blokerler veya enjekte edilebilir insülin ilaçları gece terlemesini tetikleyebilir.

Size gece terlemesine neden olan bir ilaç verildiyse, bunu doktorunuza söylemeniz gerekir. İlacı değiştirebilir veya dozu düşürebilir.

Tümörler

İlk aşamalardaki kötü huylu tümörler belirgin semptomlar vermezler. Örneğin lösemi (kan kanseri) artan terleme, bazen titreme, halsizlik, kemik ağrısı ve burun kanaması ile ilk aşamalarda kendisini gösterir. Ve lenfatik sistem tümörü ile ortaya çıkan lenfomada gece terlemeleri ortaya çıkar, lenf düğümleri artar, belirgin bir sebep olmaksızın vücut ağırlığı azalır.

Bu hastalıklar özel muayene olmadan teşhis edilemez. Bu nedenle, bir doktora başvurmanız şarttır.